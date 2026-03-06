RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ante crisis de inseguridad

Ministro del Interior se reunió con Fernando Rospigliosi para "fortalecer" lucha contra inseguridad ciudadana

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en que se debe realizar un trabajo articulado y sostenido entre el Ejecutivo y Legislativo, en el marco de la lucha contra la inseguridad.

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/03/2026

El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, mantuvo una reunión con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en el marco del inicio de la segunda legislatura del período 2025-2026 del Parlamento. Según informaron, durante el encuentro se coordinaron acciones para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Trabajo coordinado entre Ejecutivo y Legislativo

Mediante su cuenta de 'X', antes Twitter, el Ministerio del Interior (Mininter) realizó una publicación en donde informó sobre este encuentro de trabajo, llevado a cabo el último jueves 5 de marzo, en las instalaciones del Poder Legislativo.

"El titular del Mininter, Hugo Begazo, celebró una reunión de coordinación con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, con el objetivo de articular acciones y construir una agenda común en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana", escribieron en sus redes sociales.

En tal sentido, se conoció durante el encuentro, tanto Begazo como Rospigliosi dialogaron sobre la situación actual en la que se encuentra el país, en torno a la crisis de criminalidad organizada y delincuencia; ello con la finalidad de reforzar la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Por su parte del Congreso informó que, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de impulsar un trabajo articulado y sostenido entre ambos poderes del Estado para enfrentar con "mayor firmeza" los delitos que día a día afectan a la ciudadanía.

Entre ellos, se encuentra la criminalidad organizada, la extorsión, el sicariato y la trata de personas. En el caso de la extorsión, es una situación que afecta seriamente a comerciantes, transportistas, empresarios y otros que, se ven perjudicados y temen debido a los constantes ataques armados por parte de extorsionadores.

Asimismo, Begazo y Rospigliosi reafirmaron su compromiso de promover iniciativas legislativas y acciones institucionales que "respalden" la política nacional de seguridad ciudadana, y permitan dotar al Estado de "herramientas más eficaces" para combatir estas amenazas.

Transportistas anunciaron MARCHA

Cabe mencionar que, esta reunión se realizó luego de el vocero de la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), Frank Gómez, confirmó que que su gremio iba a realizar una marcha el último jueves.

Esta medida se tomó debido a que, los transportistas consideran que el Ejecutivo "les estaría mintiendo" en torno a las acciones que les prometieron realizar para combatir los casos de criminalidad y extorsión. 

En conclusión, ante la situación crítica de inseguridad ciudadana, el titular del Mininter y el presidente del Congreso se reunieron para ratificar un trabajo coordinado para combatir el crimen y la delincuencia.

