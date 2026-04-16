León XIV critica uso del nombre de Dios para fines políticos: "El mundo está siendo destruido por tiranos"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En su visita a Camerún, como parte de una gira eclesiástica por el continente africano, el Papa León XIV criticó a aquellas personas que emplean la religión y la imagen de Dios para justificar sus intereses políticos y militares. Su comentario ocurre en el marco de un cruce de palabras con el presidente de EE.UU., Donald Trump, con quien ha tenido rencillas desde que expresó su postura a favor de la paz en Oriente Medio.

"Bienaventurados quienes trabajan por la paz. En cambio, hay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso!", lamentó el pontífice durante su homilía de este jueves 16 de abril.

Un mensaje de paz en Camerún

Con el fin de que sus llamamientos por la paz tengan un valor aún mayor, Robert Prevost ha hecho una parada en Camerún, un país que enfrenta desde 2016 una guerra civil bastante cruenta que se ha cobrado la vida de más de 6.500 personas. El conflicto también ha ocasionado el desplazamiento involuntario de más de 500 mil personas.

Aunque la visita del Sumo Pontífice ha generado una tregua del conflicto interno, esta será temporal ya que una de las partes involucradas (los separatistas anglófonos) ha anunciado que se volverá a combatir a partir de mañana. En este contexto de guerra, la homilía del Papa en Bamenda (noroeste de Camerún) trae paz y esperanza a una nación azotada por la violencia.

"El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos y se mantiene en pie gracias a una inmensidad de hermanos y hermanas solidarias", dijo.

Cruce de palabras con Donald Trump

Desde que expresó su defensa por la vida en Irán, León XIV ha recibido consecutivos ataques por parte del representante de la Casa Blanca, quien lo ha calificado como una persona "débil" y de escaso conocimiento en política internacional.

Aunque los ataques de Trump han sido directos, en varios casos empleando imágenes sacrílegas para burlarse de la fe religiosa, León XIV ha expresado que no se encuentra interesado en entrar en debate con el mandatario, ya que su misión es predicar el mensaje de la paz. Sin embargo, precisó que "no tiene miedo a su administración".

En conclusión, el papa León XIV cargó este jueves contra quienes usan las religiones a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos.