Congreso: Ministros del Interior y Defensa explican hoy presunto hackeo a la PNP

Frente a la denuncia de hackeo a la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), los ministros del Interior y Defensa, Carlos Malaver y Walter Astudillo, respectivamente, brindarán sus descargos en el Congreso.

Sus exposiciones se llevarán a cabo en durante la sesión de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Parlamento, la cual es presidida por la legisladora Karol Paredes (Avanza País).

Advierte deficiencias en la Policía Nacional

En entrevista en "Exitosa Perú", la congresista recalcó que la reunión se realizará este lunes 8 de septiembre, desde las 3:00 p. m., en la Sala Miguel Grau del Legislativo, y al ser consultada sobre cuáles podrían ser la razones del hackeo, advirtió, en primer lugar, evidentes deficiencias al interior de la PNP para proteger dicha información clasificada.

"Existe una tremenda vulnerabilidad respecto al tema de la seguridad de inteligencia y, además, también que, la Policía no cuenta con las condiciones como para poder responder oportunamente y frente a toda la innovación tecnológica que se tiene, no solo a nivel de país, diría a nivel de mundo", mencionó.

Sobre la información que habría sido apropiada ilícitamente por los hackers, mencionó que no cuentan con dicho dato, por lo cual, espera que los titulares del Interior y Defensa expliquen al detalle lo ocurrido y las acciones correctivas para que no vuelva a ocurrir algo similar. Además, de que su grupo de trabajo solicitó la "información oficial" al ministro del Interior, la cual espera, se le pueda remitir hoy mismo.