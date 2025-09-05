Karol Paredes sobre la interpelación a Carlos Malaver: "Si no nos convence, iremos a la censura"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, Karol Paredes, se pronunció respecto a la decisión del Parlamento de interpelar al ministro del Interior, Carlos Malaver, en medio de la creciente crisis de seguridad ciudadana.

En declaraciones brindadas a Canal N, la congresista sostuvo que la interpelación es un paso necesario para que el titular del sector explique su labor y decisiones al frente de la cartera.

La parlamentaria destacó que la situación actual exige respuestas claras, sobre todo después de hechos graves como el atentado ocurrido en Trujillo y el reciente hackeo que afectó al Estado.

La interpelación contra Malaver fue aprobada el jueves 4 de septiember en el Pleno del Congreso, luego de que se intensificaran las críticas a su gestión en materia de seguridad interna.

Algunos sectores ya han planteado su censura inmediata, pero Paredes recalcó que primero se debe agotar el mecanismo de interpelación.

En #CuentasClaras, Karol Paredes sobre la interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver: "Si la interpelación no nos convence, simplemente vamos a la censura. Eso es parte de nuestro trabajo como congresistas" pic.twitter.com/aDNa6ohyV8 — Canal N (@canalN_) September 6, 2025

La función de control y fiscalización del Parlamento

En su intervención, Karol Paredes recordó que todos los ministros deben rendir cuentas ante el Congreso cuando se considere necesario.

Para ella, este ejercicio fortalece el control político y permite evaluar si las políticas aplicadas por los responsables de los sectores son efectivas.

"Todos los ministros en nuestra función de control, también de fiscalización, tienen que pasar", afirmó, en referencia a que el Parlamento no puede renunciar a su rol de supervisión.

Asimismo, adelantó que el próximo lunes 8 se presentará otro miembro del gabinete relacionado con los temas de seguridad interna y defensa nacional, lo que permitirá un panorama más amplio sobre la estrategia del Ejecutivo frente a la delincuencia y las amenazas a la ciudadanía.

La congresista insistió en que el Legislativo debe actuar con responsabilidad y escuchar a los ministros, pero advirtió que, si las respuestas no satisfacen las expectativas, se puede dar un paso más allá.

Interpelación y posible censura

Karol Paredes fue clara en señalar que, de no quedar convencidos con la exposición del ministro Malaver, el siguiente paso será la censura.

"Si la interpelación no nos convence, simplemente vamos a la censura. Eso es parte de nuestro trabajo como congresistas", aseguró.

De esta manera, la presidenta de la Comisión de Defensa dejó en claro que la permanencia del ministro del Interior en el cargo depende directamente de su capacidad para explicar y justificar sus acciones ante el Congreso.

El clima político se torna cada vez más tenso, pues la ciudadanía demanda soluciones inmediatas frente al incremento de la violencia y la inseguridad. En ese contexto, el futuro de Carlos Malaver en el Ministerio del Interior podría definirse tras su presentación en el Parlamento.

Para Karol Paredes, la ruta es clara: escuchar primero y decidir después. La interpelación será la prueba clave para determinar si el ministro mantiene la confianza del Congreso o si, por el contrario, deberá dejar el cargo.