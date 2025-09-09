Dina Boluarte fue invitada al Foro Económico Mundial 2026 en Davos

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Foro Económico Mundial (WEF), Børge Brende, ha extendido una invitación a la presidenta Dina Boluarte, para participar en la Reunión Anual 2026 del WEF, informó la Misión del Perú en Ginebra, Suiza.

Invitan a la presidente al Foro Económico Mundial

A través de la red social X, se dio a conocer que la invitación a la jefa de Estado, Dina Boluarte, es para el evento que se realizará en Davos-Klosters (Suiza) del 19 al 23 de enero del siguiente año.

La Misión del Perú en Ginebra resaltó que la invitación extendida por el Foro Económico Mundial reviste especial importancia para la proyección internacional del Perú, pues ofrece una plataforma estratégica que busca reafirmar el compromiso del país con los principios de la sostenibilidad, cooperación público-privada y el multilateralismo.

"Asimismo, representa una valiosa oportunidad para mostrar el progreso nacional en materia de desarrollo socioeconómico, inclusión social y gobernanza ambiental, así como para posicionar al Perú en los debates globales sobre sostenibilidad, gobernanza económica e innovación", señaló.

Resaltó que, en medio de un contexto internacional en donde se vive incertidumbre geopolítica y profundas transformaciones económicas, la participación del Perú contribuiría a consolidar su imagen de confiabilidad, compromiso y constructividad en la comunidad internacional.

El encuentro también ofrece una plataforma para sostener reuniones bilaterales de alto nivel, participar en discusiones estratégicas respecto a los principales temas de la agenda global y relacionarse directamente con los CEOs de empresas transnacionales más influyentes, fomentando oportunidades de inversión para el Perú.

Último viaje de la presidenta

La última gira que realizó la presidenta Dina Boluarte, fue del 5 al 12 de agosto a Japón e Indonesia. A este viaje acompañaron los ministros de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú León; el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval; el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero; y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Angel Manero Campos.

El permiso de viaje se lo concedió el Congreso el 1 de agosto, con 63 votos a favor, autorizaron la salida a Japón e Indonesia. Durante los 7 días de viaje se sostuvieron reuniones bilaterales con autoridades e inversionistas de gran importancia.

Asimismo, la presidenta participó de la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (CEPEJA) y el Foro de negocios Perú-Indonesia.

De esta manera, la presidenta Dina Boluarte fue invitada a participar del Foro Económico Mundial 2026, a realizarse en enero del siguiente año en Davos, Suiza.