Dilbert Aguilar alarma a fans tras ser visto en hospital tras confirmar ruptura con Jhazmín Gutarra

La reciente aparición de Dilbert Aguilar en el Hospital Cayetano Heredia ha generado preocupación entre sus seguidores. El cantante de cumbia, quien recientemente confirmó su separación con Jhazmín Gutarra, fue captado en silla de ruedas, lo que despierta inquietud sobre su estado de salud y la situación que atraviesa tras la ruptura sentimental.

Dilbert Aguilar es visto en hospital

El líder de La Tribu, de 51 años, fue visto ingresando al hospital acompañado por su expareja Jhazmín Gutarra, madre de su hija. Aunque recientemente confirmaron su separación, ella permaneció a su lado en este momento difícil, mientras un acompañante empujaba la silla de ruedas del cantante.

La fotografía, difundida por el portal Instarándula de Samuel Suárez, encendió las alarmas entre los fans. "Ojalá no sea algo más allá de rutina y esté bien", comentó el comunicador tras compartir la imagen.

Antecedentes de salud de Dilbert Aguilar

El cantante de cumbia padece fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que afecta los tejidos pulmonares y que ha derivado en complicaciones de salud durante los últimos años. Esta condición lo ha expuesto a infecciones respiratorias recurrentes, incluyendo neumonías severas que han requerido hospitalización en varias ocasiones.

A comienzos de 2024, Dilbert Aguilar ya fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de EsSalud en Miraflores, debido a un cuadro respiratorio que necesitó atención inmediata.

Este antecedente, sumado a su reciente aparición en silla de ruedas, aumenta la preocupación de sus seguidores, quienes esperan información oficial sobre su estado de salud.

Fin de relación con Dilbert Aguilar

En julio de este año, Jhazmín Gutarra, esposa y madre de la hija de Dilbert Aguilar, decidió confirmar el fin de su relación con el cantante. La joven reveló la noticia en vivo por TikTok y más tarde la corroboró ante el programa América Hoy.

Seguidamente, visiblemente afectada, confesó lo difícil que ha sido enfrentar este proceso. "Solo Dios sabe todo este tiempo lo que me está costando, solo Él sabe lo que hay en mi corazón. Ni tú que andas escribiendo mal y denigrando horrible, sabe lo que es la fuerza de la fe de Dios", expresó.

Aunque su relación sentimental terminó, Jhazmín Gutarra afirmó que lo más importante para ella es preservar la armonía por el bienestar de su hija."Sí, claro, siempre va a ser así por mi hija", dijo al ser consultada sobre si mantenían una buena relación como padres.

La imagen de Dilbert Aguilar ingresando al hospital en silla de ruedas, acompañado por Jhazmín Gutarra, despertó preocupación entre sus seguidores. Aunque no se conocen detalles sobre su ingreso, la aparición cobra relevancia por producirse justo después de la confirmación de su separación.