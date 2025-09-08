Ministro de Defensa evade pregunta sobre audios de Santiváñez y capitán 'Culebra'

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministro de Defensa, Walter Astudillo, evitó responder a la consulta de nuestro medio sobre los audios que involucrarían a Juan José Santiváñez en una conversación con el capitán PNP Junior Izquierdo 'Culebra'. Según la conversación filtrada, se habría evaluado la disolución de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para facilitar la fuga del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Evade las preguntas sobre Santiváñez

Durante conferencia de prensa realizado en el Congreso de la República, una reportera de Exitosa interrogó al titular de Defensa sobre el contenido de los audios que ya circulan en distintos medios de comunicación. Sin embargo, Astudillo señaló que no podía dar una opinión, pues se trata de un caso que está bajo indagación fiscal.

"Respecto a la primera parte de su pregunta, es un tema que está en investigación, por lo tanto yo mal haría en opinar sobre un tema que corresponde al Ministerio Público. Es más, nosotros como gobierno somos respetuosos de las instituciones y yo creo que también a los medios de comunicación invoco a que seamos respetuosos a las instituciones", manifestó el ministro.

Tras la primera respuesta, la periodista insistió con una repregunta. No obstante, Astudillo volvió a esquivar la consulta e intentó cambiar el rumbo de la conversación. "Hay temas más importantes que creo que podríamos conversar. Yo estoy a su disposición para cualquier otra pregunta", indicó.

El titular de Defensa reiteró su posición de no pronunciarse y remarcó que todo lo relacionado a los audios debe ser atendido por la Fiscalía. "Nuevamente le reitero, la pregunta que usted manifiesta que es importante, trasládelo al Ministerio Público, que es el ente encargado y que además, si está en proceso de investigación, hay reserva en el caso", agregó.

Pedido de nuevas preguntas

Finalmente, ante la insistencia de la prensa, el ministro concluyó la ronda de preguntas exhortando a que se cambie de tema. "Alguna pregunta, por favor, de un medio de comunicación", señaló Astudillo, en un intento de cerrar el tema y dirigir la atención hacia otros asuntos de su sector.

La evasiva del ministro de Defensa frente a los cuestionamientos sobre los audios que comprometerían a Juan José Santiváñez y al capitán 'Culebra' refleja la tensión política que rodea el caso.

Mientras el Ministerio Público avanza con las investigaciones, las versiones sobre una posible intención de desactivar la Diviac y favorecer la fuga de Vladimir Cerrón continúan generando polémica. La respuesta de Astudillo evidencia la postura del Ejecutivo de deslindar cualquier pronunciamiento.