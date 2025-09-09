Hugo García se pronuncia sobre video filtrado de Isabella Ladera con Beéle

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera atraviesa un momento delicado tras la filtración de un video íntimo con Beéle que circuló sin su consentimiento. Frente a esta situación, la venezolana se mantiene firme y recibe respaldo de su comunidad y de Hugo García.

Hugo García apoya a Isabella Ladera

Todo comenzó cuando un video privado de Isabella Ladera con el cantante Beéle apareció en redes sociales, generando una oleada de comentarios y críticas hacia la actriz.

Isabella Ladera aseguró que el material "solo estaba en manos de la otra persona y yo" y calificó la difusión como "una de las traiciones más graves" que ha enfrentado.

"Un momento privado fue expuesto sin mi consentimiento. Alguien que me mintió desde el inicio y que, pese a conocer todo lo que pasé, decidió darme la espalda de la peor manera", expresó la modelo en un comunicado publicado en Instagram.

En medio de la presión mediática, Hugo García no dudó en mostrar su apoyo. A través de un mensaje en redes sociales, el exintegrante de Esto es guerra le aseguró a Isabella Ladera que no está sola: "Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea". La publicación recibió cientos de mensajes de respaldo por parte de sus seguidores.

Hugo García sabía sobre el video con Beéle

Además, Isabella Ladera contó que estuvo advertida semanas antes sobre la posible filtración del video. El 9 de julio recibió un mensaje de un amigo: "Alguien te quiere rayar con un video".

Ante esta advertencia, informó a su madre, a su familia y a Hugo García el 13 de julio, preparando el terreno para afrontar la situación de manera consciente y protegida.

Isabella Ladera ha iniciado acciones legales para identificar y sancionar a los responsables de la filtración: "He decidido tomar acciones por las vías correspondientes. Esto no es solo un ataque contra mi privacidad, es un delito que merece ser investigado".

A pesar del escándalo, Isabella Ladera mantiene su actividad laboral y se muestra segura de sí misma: "No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien decidió traicionar y exponer un momento íntimo. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto".

La situación vivida por Isabella Ladera tras la filtración de su video íntimo con Beéle ha generado preocupación y respaldo entre sus seguidores, incluido Hugo García. Pese a todo, la influencer mantiene firme su postura y ha prometido tomar acciones legales.