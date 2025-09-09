"Hay una moción de invitación para Santiváñez", informa Alejandro Muñante: "Deberá dar cuentas"

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre los cuestionamientos contra Juan José Santiváñez ante su retorno al Gabinete Ministerial. Según informó, hay una moción de invitación para que el actual ministro de Justicia acuda al Pleno del Congreso y rinda cuentas.

Moción de censura todavía no se habría avanzado

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario indicó que también conoce sobre la preparación de una posible moción de censura contra el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh); sin embargo, esta aún se mantiene en espera.

"Hay una moción de invitación que se ha preparado para Santiváñez, por ahí también escuché que se estaba planteando una censura contra él, todavía eso no ha avanzado, lo que sí he podido ver y conocer es una moción de invitación", dijo a Canal N.

De tal modo, Muñante indicó que con dicha moción de invitación, se podrá hacer que Santiváñez asista al Parlamento para responder sobre su designación como ministro de Justicia luego de que en marzo del presente año, se le censuró como ministro del Interior por falta de idoneidad para ejercer el cargo.

En #AlFinalDelDía, el congresista Alejandro Muñante informó que hay una moción de invitación para que Santiváñez acuda al Congreso y rinda cuentas. Añadió que, tras el peritaje que confirma su voz en los audios, Fiscalización podría citarlo ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/SfOnAG6UEQ — Canal N (@canalN_) September 9, 2025

En tal sentido, precisó que Santiváñez también deberá dar cuentas sobre su plan de trabajo liderando el Ministerio de Justicia. Además, indicó que por su parte, ha procedido a enviar un oficio, con la finalidad de Santiváñez le brinde respuestas sobre los avances en la construcción del megapenal de Ica; ello en el marco de la propuesta para construir un nuevo penal en la isla 'El Frontón'.

Sobre peritaje fiscal de audios

Cabe mencionar que, Alejandro Muñante se pronunció respecto al peritaje fiscal que determinó que existe una alta probabilidad de que la voz de los audios grabados por el capitán 'Culebra' sea la de Juan José Santiváñez. Según indicó, a raíz de estos resultados, la Comisión de Fiscalización del Parlamento podría citar a Santiváñez para que brinde las explicaciones correspondientes.

"También hay que verificar que el señor también tiene derecho a defenderse, él también tiene el derecho a plantear su propio peritaje. Mientras eso ocurre, yo creo que la Comisión de Fiscalización podría llamar al señor Santiváñez a raíz de esta pericia que se ha realizado", precisó.

De esta manera, el parlamentario Alejandro Muñante indicó que existe una moción de invitación para remitirla al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, con la cual buscan que rinda cuentas sobre los cuestionamientos tras su retorno al Ejecutivo.