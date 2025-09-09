Pamela López asegura que fue 100% fiel a Christian Cueva: "Él decía que era algo admirable en mí"

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sigue acaparando los titulares de la farándula y esta vez al asegurar que siempre le fue fiel a Christian Cueva, una cualidad que, según detalló, era algo admirable para el futbolista y padre de sus tres hijos.

¿Pamela López le fue siempre fiel a 'Cuevita'?

El popular 'Aladino' y la trujillana lograron conciliar para que el futbolista pueda volver a ver a sus hijos; sin embargo, una vez más, Pamela López no pudo evitar ser consultada sobre detalles de su pasada relación con 'Cuevita'. Pues bien, en su participación en el programa 'Ponte en la cola', la 'KittyPam' no solo se animó a opinar sobre los recientes "retoquitos" que se realizó su ex como colocarse el rejuvchip, sino que también soltó tremenda revelación que dejó en shock a todos los presentes.

La influencer, quien se encontraba acompañada de Paul Michael, señaló en la secuencia del espejo del programa televisivo que pese a los años de relación con Christian Cueva nunca "sacó los pies del plato" y respetó su matrimonio, pese a los rumores de que lo habría engañado con otros hombres.

López Solórzano negó rotundamente una infidelidad e incluso, sostuvo que esa cualidad era algo que el 'pelotero' le elogiaba y admiraba.

"¿Consideras que alguna vez le fuiste infiel a Cueva?", fue la pregunta a la que la trujillana respondió tajantemente: "Nunca fui infiel, él lo sabe perfectamente. Es algo que siempre lo hablamos, él me decía que era algo admirable en mí".

¿Y por qué besó a Piero Arenas?

Tras esta confesión surgió una nueva duda, pues como se recuerda, en las últimas semanas surgió una revelación que la puso en aprietos: el beso a Piero Arenas. Sobre este tema, Pamela López no solo confirmó el pico con el exchico reality, sino que se animó a contar el motivo.

Pese a que señaló que siempre le fue infiel a 'Cuevita' todo habría cambiado cuando terminó su relación con él por el famoso yape a Pamela Franco, lo que la llevó a una nueva etapa en su vida. Es así como meses después del escándalo sostuvo que el beso a Piero Arenas fue como venganza y motivado por el dolor de la traición de su esposo.

"Sin embargo, el último año que terminé con él en febrero a raíz del famoso yape, yo comienzo hacer mi vida en mayo y junio a salir a discotecas, conocer gente. Ahí pasó lo de Piero, yo misma me encargué de que él se entere, pero de una manera de 'yo también puedo', también me sentí linda", indicó en 'Ponte en la cola'.

Motivada por venganza hacia Christian Cueva

Según contó, todo pasó en una noche donde bebió tequila y en el que tenía resentimiento hacia el 'pelotero' que la llevó a intentar conocer a alguien nuevo en su vida tras saber de las infidelidades de Christian. "Hoy quiero conocer a un chico guapo, hoy día quiero sentir otros labios, hoy día quiero darme ese gusto de saber que yo también puedo", sentenció.

De esta manera, Pamela López sorprendió al revelar en el programa de televisión 'Ponte en la cola', que siempre fue fiel a Christian Cueva, pese al escándalo con Piero Arenas.