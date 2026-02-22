Casi se van a la manos: Se revelan imágenes de gresca entre jugadores de la U e hinchas de Cristal

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal y Universitario repartieron puntos en lo que fue el partido más importante de la fecha 4 del Torneo Apertura. Celestes y cremas protagonizaron un encuentro que ha dado que hablar por lo sucedido dentro y fuera del campo de juego.

Jugadores de la U e hinchas de SC protagonizan tenso momento

Luego del pitazo final de Edwin Ordoñez, los 22 jugadores se saludaron en la cancha del Estadio Alberto Gallardo y luego cada uno de los planteles reunión para proceder a retirarse a sus respectivos camerinos. Sin embargo, el elenco merengue no tuvo una salida del todo tranquila ya que fue despedida hostilmente por la barra local.

A través de las redes sociales, se ha filtrado como los jugadores de Universitario tuvieron un tenso cruce con los aficionados de Sporting Cristal que estuvo cerca de pasar a mayores. Esto ocurrió en la entrada del túnel tuvo como principales protagonistas a Jairo Concha, Caín Fara y hasta el propio entrenador Javier Rabanal.

Estos respondieron con amenazas e insultos a los seguidores celestes por lo que tuvieron que ser controlados por sus propios compañeros como Aldo Corzo y Jesús Castillo. Por suerte, luego de unos segundos, la delegación estudiantil pudo seguir su camino dejando el episodio en solo una anécdota.

El mensaje de Rabanal a sus jugadores

Al final del encuentro, el entrenador español hizo un mea culpa sobre el rendimiento de su equipo luego de dejarse empatar tras estar arriba en el marcador 2-0 arriba. En primer lugar, el estratega indicó que la responsabilidad del resultado es toda suya, pero de paso aprovechó la oportunidad de enviar un contundente mensaje a sus jugadores.

Pensando en los próximos partidos, Rabanal dejó en claro que no permitirá que sus futbolistas no muestren el mejor de su rendimiento cada vez que sean requeridos como suplentes o titulares. De no ser así, el DT aseguró que no le temblará la mano en dejarlos fuera de convocatoria.

"No había indicación de meternos atrás, aun con los delanteros lo hicimos. Aquí no hay once jugadores que son los que juegan siempre y el resto pueden estar por ahí entretenidos jugando tres o cuatro veces al año, sus 15 minutitos y a ver qué pasa. No. Aquí hay que estar al 100% siempre y los que no entiendan tendrán que ver los partidos desde las gradas", indicó.

En resumen, jugadores de Universitario e hincha de Sporting Cristal protagonizaron una gresca al finalizar el encuentro jugado en el Estado Alberto Gallardo.