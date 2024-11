Contralor admite deficiencias en aplicación del control concurrente

La Contraloría no ha aplicado de forma adecuada el control concurrente, por lo que ha originado sobrecostos en los presupuestos de los proyectos y obras y no ha cumplido su objetivo de impedir irregularidades y ha creado un costo social al dilatar el cumplimiento de los plazos.

Así lo señaló el contralor César Enrique Aguilar Surichaqui, ante reunión técnica con la Comisión Especial de monitoreo y seguimiento del control concurrente y lucha anticorrupción que presidente José Luna Gálvez.

"Podemos apreciar que las obras se han encarecido, al margen de que ya había control concurrente que encarecía la obra en un 2%; sin embargo, como no hubo el control eficaz, -la ejecución no ha sido la idónea en nuestro análisis- se ha generado costos y plazos adicionales, y ha tenido un costo social, pues la población tiene que esperar un tiempo más sobre obras de primera necesidad, y me refiero a hospitales o colegios", sostuvo el funcionario.