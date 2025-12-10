Exfuncionarios del Mininter generaron pérdidas por más de medio millón de soles en compra irregular de bodycams

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Contraloría General de la República dio a conocer que siete exfuncionarios del Ministerio del Interior (Mininter) generaron una grave pérdida económica de más de medio millón de soles por irregularidades en la compra de bodycams y dockers para comisarías.

Liberaron al contratista de penalidad de más de S/ 310 mil

Los exservidores, que pertenecían a la Unidad Ejecutora 037 - Perú Seguro 2025 del Mininter, implementaron un contrato de adquisición de cámaras corporales (bodycams) y dispositivos masivos de carga (dockers) destinados a policías de comisarías del programa Barrio Seguro.

Sin embargo, según la Auditoría de la Contraloría, este contrato presentó irregularidades como ampliaciones de plazo indebidas y sin sustento, inaplicación de penalidades y contrataciones fraccionadas que beneficiaron al proveedor.

Mediante el contrato n.° 019-2022/IN/PS202, se realizó la compra de 216 bodycams y tres dockers por la suma de S/ 3,100,002.30 a un proveedor privado.

Exfuncionarios del Mininter incurrieron en irregularidades en adquisición de bodycams y dockers para la PNP.

El informe advirtió que los implicados fueron el director ejecutivo, el jefe de administración, el jefe de asesoría jurídica, el responsable del área de adquisiciones, un especialista de adquisiciones, el coordinador del componente I y un analista del Componente 1 del programa Perú Seguro 2025.

Se les atribuye la participación en la gestión y emisión de la enmienda, en la cual dieron un plazo adicional de 50 días calendario para concretar el entregable, es decir, el traslado, instalación y puesta en funcionamiento de los bodycams y dockers.

Sin embargo, no correspondía otorgar tal ampliación, pues la solicitud fue presentada a los tres días de vencido el plazo establecido en el contrato.

Por ello, los auditores determinaron que los exfuncionarios aprobaron una ampliación indebida del plazo contractual, y que además, no aplicaron la penalidad incurrida por la demora injustificada en la entrega de prestaciones.

Ello resultó en que se haya liberado al contratista de la penalidad de S/ 310,000.23 en perjuicio del Mininter.

La Contraloría también reveló que el director ejecutivo, jefe de la oficina de administración y el responsable de adquisiciones de Perú Seguro, autorizaron la emisión y ejecución de ocho órdenes de servicios de forma fraccionada para realizar los servicios de instalación de puntos de red, puntos de energía eléctrica y repisa en 75 comisarías de la PNP.

Sin embargo, estos trabajos eran propios del contratista de las bodycam, según lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato de los equipos. Los funcionarios tenían pleno conocimiento de ello.

Exhortan a Procuradoría a tomar acciones

La Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior iniciar acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en estos hechos, mientras que sugirió al órgano instructor realizar el procesamiento de estos.

