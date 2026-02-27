Cantante de reconocida banda de rock peruano es captado en 'trifulca' cerca a plaza Dos de Mayo

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hecho insólito se vivió en el Cercado de Lima luego de que el vocalista de una de las bandas de rock peruano más influyentes de la escena fue captado en plena 'pelea' con otro hombre, cerca a la plaza Dos de Mayo. En la siguiente nota te contamos de quién se trata.

Rockero peruano protagoniza 'pelea' cerca a plaza Dos de Mayo

Miles de cibernautas se vieron sorprendidos debido a un video que viene circulando en redes sociales en donde dos hombres protagonizaron una 'riña' a plena luz del día y en la vía pública en exteriores de una tienda de instrumentos musicales.

De acuerdo a las imágenes del material audiovisual se puede observar a un joven de polo blanco y short oscuro ofreciendo folletos del negocio de música a la gente que circula por dicha zona, tras esto un hombre que se encontraba desplazando por allí no le recibe lo que estaba ofreciendo hecho que ocasionó la furia del volantero.

Acto seguido le lanzó el encarte en el cuello al otro varón esto generó que se agarraran del cuello y empiecen a forcejear. Tras observar el hecho, de la tienda salieron dos personas para evitar que la 'trifulca' se volviera más álgida.

De pronto, la cámara enfoca bien el rostro de uno de los hombres que había provocado este suceso y se trataba de nada más y nada menos que del siempre polémico Alexis Korfiatis, quien es conocido por ser fundador y vocalista de la banda de rock '6 voltios'.

"¡Alexis, Alexis! (¿Qué está pasando?) Lo que pasa que no se quiere inscribir (¿En dónde?) en la batalla de bandas de Huaman Music", se oye expresar al cantante peruano mientras mantiene agarrado del cuello al otro joven.

En tal sentido, el registro fílmico forma parte un spot publicitario en el que el local de instrumentos musicales da a conocer que realizará un concurso de bandas de rock el cual tendrá como jurado al frontman, quien al final del video también convoca a aquellos que quieran participar de la competencia.

¿Quién es Alexis Korfiatis?

Alexis Korfiatis, cuyo nombre completo es Alexis Constantino Korfiatis Sobero, nació en el distrito limeño de San Isidro y es ampliamente conocido en la escena musical peruana como líder de '6 Voltios'.

Cabe señalar que, la agrupación se ha mantenido activa por más de dos décadas y ganando cada vez más fanáticos en Latinoamérica por lo que ha tenido un gran impacto en el género punk rock en Perú.

Como vemos, en redes sociales circuló un video en el que Alexis Korfiatis, vocalista de '6 voltios', protagonizó un video en el que se le observaba supuestamente 'peleando', pero todo era una promoción de un concurso musical.