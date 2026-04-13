Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este lunes 13 de abril?

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio del dólar en Perú inicia la jornada de este lunes 13 de abril con una marcada estabilidad, manteniendo la tendencia observada en los últimos días. En un contexto de expectativa por el desarrollo del proceso electoral, la divisa estadounidense no ha registrado variaciones significativas, consolidando tres sesiones consecutivas sin cambios relevantes en el mercado cambiario.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra se ubica en 3.479 soles, mientras que el tipo de venta alcanza los 3.585 soles. Estas cifras confirman que el dólar mantiene el mismo nivel por tercer día consecutivo, reflejando un comportamiento estable dentro del mercado oficial de divisas en el país.

La estabilidad del dólar responde a una combinación de factores internos y externos. A nivel local, la atención de los agentes económicos se mantiene en el escenario electoral, lo que ha generado cautela en las operaciones cambiarias. A ello se suma un entorno internacional sin sobresaltos significativos, lo que ha contribuido a reducir la volatilidad del tipo de cambio durante estos días recientes.

Este comportamiento tiene efectos directos en distintos sectores de la economía. Para los hogares, la estabilidad reduce la presión sobre los precios de productos importados, mientras que para los importadores y empresas con obligaciones en moneda extranjera permite una mejor planificación financiera. En el sistema bancario, las operaciones cambiarias se mantienen dentro de rangos previsibles y sin sobresaltos.

Precio del dólar hoy, 13 de abril

En conjunto, el mercado cambiario peruano muestra una etapa de calma relativa, en la que el dólar se mantiene sin variaciones importantes por tercer día consecutivo. Sin embargo, analistas advierten que este equilibrio podría verse alterado conforme avancen los resultados electorales y se definan nuevas expectativas políticas y económicas en el corto plazo.

¿Dónde cambiar dólares?

También ten en cuenta que el tipo de cambio del dólar frente al sol peruano varía constantemente debido a factores económicos internos y externos como:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones).

Incertidumbre política y económica local.

Es así que, el dólar se mantiene estable en el mercado peruano por tercer día consecutivo, en un contexto marcado por la jornada electoral. Esta calma refleja cautela de los agentes económicos, aunque el panorama podría cambiar según avancen los resultados y se definan nuevas expectativas políticas y económicas en el país.