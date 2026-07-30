Detienen a la hermana de la "China Yessenia", tras el incendio que dejó 10 fallecidos en La Victoria

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A cinco días del incendio en un inmueble de La Victoria, la Policía Nacional intervino a la hermana y el cuñado de Yessenia Ureta Vargas, alias la "China Yessenia". La mujer es señalada como presunta autora intelectual del ataque.

Traslado a sede policial

Fabiola Ureta y su pareja Fabián fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional y trasladados a la División de Investigación de Asuntos Sociales de la PNP, luego de ser identificados como familiares de la mujer investigada por el atentado.

Según las primeras investigaciones, el ataque habría ocurrido en medio de una disputa entre grupos dedicados al control del servicio informal de mototaxis eléctricas en la zona.

Las diligencias apuntan a que este presunto conflicto estaría relacionado con el dominio de áreas de operación ubicadas en los alrededores de Gamarra y la avenida Aviación, donde funcionan estas unidades de transporte informal.

Rechazó cualquier vínculo

Las imágenes difundidas del operativo muestran a Fabiola Ureta dialogando con los agentes policiales durante la intervención. En medio de la diligencia, la mujer negó estar involucrada en el caso y afirmó desconocer dónde se encuentra su hermana.

"Yo no tengo nada que ver, ni yo ni mi hermana, no tenemos nada que ver, yo no sé nada de mi hermana, mi hermana se escapó porque tiene miedo a que la maten, ayer me han dado bala", manifestó durante la diligencia policial.

Durante el registro audiovisual de la diligencia, Fabiola Ureta también fue consultada por los agentes sobre su teléfono celular. Ante la pregunta, respondió que no contaba con dicho dispositivo.

Tras las diligencias iniciales, ambos fueron trasladados para continuar con las investigaciones correspondientes. La Policía busca determinar si tuvieron alguna participación en la planificación del ataque o si brindaron apoyo previo a la ejecución del incendio.

♬ ■ News News-Drone-IT-AI(963995) - ImoKenpi-Dou @tromepe ¡Cayó la hermana de 'La China Yessenia'! 😱 Fabiola Ureta fue detenida junto a su pareja, Fabián, por su presunta implicancia en el fatal incendio que acabó con la vida de 10 integrantes de la familia Vílchez. Ureta es hermana de Yessenia Ureta, señalada como presunta autora intelectual del ataque, relacionado con disputas por el cobro de cupos.🔫😶‍🌫️ #chinayessenia #noticiasperú #lavictoria #news #Trome

Hipótesis del ataque

La Policía Nacional del Perú maneja como principal hipótesis que el atentado estaría relacionado con una disputa entre presuntos integrantes de Los Vikingos, del cerro San Cosme, y Las Cachinas de Cercado.

Las investigaciones apuntan a que Yessenia Ureta Vargas, presunta integrante de Los Vikingos, habría ordenado el incendio como represalia tras una pelea callejera entre ambas organizaciones. La Policía continúa recopilando pruebas para determinar las responsabilidades.

La investigación por el incendio ocurrido en La Victoria continúa en desarrollo, mientras la Policía busca esclarecer el grado de participación de la hermana de la "China Yessenia" y su pareja. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar las responsabilidades detrás del ataque.