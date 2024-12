Corte de agua HOY lunes 23 de diciembre: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

23/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este lunes 13 de diciembre.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate, Puente Piedra y Breña deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este lunes.

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Asentamientos humanos Isabel Flores de Oliva, Integración Nuevo Perú (Sector Virgen del Rosario), Unión y Progreso (Sector Los Claveles) y Cangallo. 1:00 p.m. a 11:55 p.m. Limpieza de reservorio Avenidas principales como 9 de Octubre, Próceres de la Independencia, Tusilagos Este, Flores de Primavera, Los Jardines Oeste, Los Postes Este y Basadre Este. También se verán impactadas las urbanizaciones Zárate, Caja de Agua, Chacarilla Otero, San Silvestre y Violetas I, II y III; además de las cooperativas Las Flores, La Huayrona I, y las asociaciones San Hilarión I y II 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Limpieza de reservorio

Ate

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Los Progresistas (Zona C: Mzs. A2, B2, C2, E2, F2, 11; Mzs. G, F, E, D, C) y el A.H. La Estrella (Mzs. A, B, C, D, E, F, G) 1:00 p.m. a 11:50 p.m. Limpieza en el reservorio local. Zonas de A.H. Huaycán Zona R UCV 205F Ampliación 12 de Agosto, UCV 205C Zona de Producción de Agosto, y UCV 205D Ampliación. 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Limpieza en el reservorio local.

Puente Piedra

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Asentamientos humanos Las Brisas del Norte, Buenos Aires, La Florida, Los Girasoles, Hijos de Lamud (3ra etapa), Hijos de Luya (3ra etapa), Keiko Sofía, La Libertad, Lomas de Zapallal (y sector B), Nuevo Progreso, Proyecto Integral Zapallal A y Alto, Señor de los Milagros, 23 de Septiembre, Los Zorzales, y las asociaciones El Mirador de la Loma Zapallal, Lomas de Cerro Verde Ampl., 15 de Septiembre de Copacabana, El Dorado, además del pueblo joven Buen Progreso. 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio.

Breña

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 15, Cercado; la urbanización Chacra Colorada, y el cuadrante comprendido entre las avenidas General Varela, Brasil, Arica, el jirón Restauración y la Plaza Bolognesi. 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Empalme de la red.

De esta manera, se dio a conocer que Sedapal programó un corte de agua para hoy en varios distritos de Lima.