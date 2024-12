Corte de agua HOY viernes 20 de diciembre: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

20/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este viernes 20 de diciembre.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Lurigancho deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este viernes.

Villa El Salvador

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Cercado (Sector 324). 11:42 p.m. (jueves) a 8:00 a.m. Fuga en conexión.

San Juan de Miraflores

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 300: P.J. José María Arguedas, 5 de Mayo, Leoncio Prado, El Nazareno, Virgen del Carmen, Los Angeles, P.J. 3 de Julio, 1° de Mayo, Virgen del Buen Paso, La Inmaculada, Antúnez de Mayolo.

Sector 301: P.J.12 de Noviembre, Villa San Luis, Alfonso Ugarte, El Brillante, Buenos Milagros, Nuevo Horizonte, 28 de Mayo, San Francisco de la Cruz, 28 de Julio, Los Laureles, Ollantay, Miguel Grau, José Olaya, A.H. Ampl. Las Rocas, 15 de Setiembre, Las Malvinas, Víctor Raúl Haya de La Torre, Villa Los Ángeles. Sector 307: A.H. Buenos Aires, Juan Velasco Alvarado, Villa Bolívar, Villa Las Casuarinas, Los Pinos. Sector 308: A.H. Villa Limatambo, 1ero. de Enero, Las Lomas, Las Malvinas, Caminos de la Hermandad, Monte Bektu, 3 de Mayo. 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Trabajos de mantenimiento en las redes.

Ate

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Asoc. Junta Vecinal Villa Hermosa Roncadora Grande - Esq. Piérola. Cuadrante afectado: Junta Vecinal Villa Hermosa; Coop. Viv. Arte y Cultura; Coop. Viv. Las Lomas de Palao; Asoc. Viv. La Roncadora; Asoc. Viv. Sol y Campo; Asoc. Centro Poblado Santa Clara; Asoc. Resid. Brisas del Centro; Junta Vecinal 6 de Noviembre; Asoc. Centro Poblado 1 de Enero; Asoc. Centro Poblado Sector Santa Clara. 1:00 p.m. a 11:50 p.m. Limpieza de reservorio

Puente Piedra

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. La Alborada 1ra etapa; A.H. Los Vencedores; A.H. Villa Canaán; A.H. Vista Alegre de Zapallal; Asoc. Viv. Virgen de las Nieves; Asoc. Viv. Leconna Leoncio Prado Oeste; Asoc. Viv. Leoncio Prado Oeste; Asoc. Viv. Leoncio Prado Zapallal; Asoc. Prop. Semi Rústica Leoncio Prado; CP. Brisas del Norte; Urb. Las Dalmacias. 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 418. A.H. J.C. Mariátegui U6 Ampl.; A.H. J.C. Mariátegui 12 de Octubre 5ta etapa Ampl.; Agru. Quebrada Verde de Mariátegui; A.H. J.C. Mariátegui T1-A T2A Corazón de Jesús; Agru. Juan Velasco Alvarado, Agru. Super S-II; A.H. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. T Sector III Ampl. 3; A.H. J.C. Mariátegui B; AF Nueva Generación; Agru. Portada de Belén; A.H. J.C. Mariátegui U11 Ampl.; A.H. J.C. Mariátegui U5 Ampl.; A.H. J.C. Mariátegui U4A V ET Ampl.; Agru. Buenos Aires; A.H. J.C. Mariátegui T6 ET Ampl.; Agru. Primavera; A.H. J.C. Mariátegui T2A-26 Enero Las Lomas Ampl.; A.H. J.C. Mariátegui, (Agru. Fam. Pilar Nores); Agru. Nueva Esperanza Ampl. 5to Sector. 9:00 a.m. a 10:00 p.m. Limpieza de reservorio Av. 9 de Octubre; Av. Próceres de la Independencia; Av. Tusilagos Este; Av. Flores de Primavera; Av. Los Jardines Oeste; Av. Los Postes Este; Av. Basadre Este; Urb. Zárate; Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero; Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc.San Hilarión I y II; Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel. 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mantenimiento preventivo del reservorio

Villa María del Triunfo

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión P.J. Cercado Villa María del Triunfo sector A.C.U. (Asociación Central Unificada); A.H. Torres de Villa; A.H. Cerro Verde. 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. San Antonio de Carapongo 7ma etapa. Urb. El Portillo de Carapongo Ty El Portillo de Carapongo II etapa. Cuadrante afectado: R-P1 Habilitación Urbana El Portillo I y II etapa. 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Limpieza de reservorio

De esta manera, se dio a conocer que Sedapal programó un corte de agua para hoy en varios distritos de Lima.