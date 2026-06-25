Corte de LUZ en Lima y Callao el 25 y 26 de junio: Distritos afectados y horario de suspensión

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nueva jornada de corte de luz sorprenderá a Lima y Callao el 25 y 26 de junio. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico y en qué horario será restablecido. ¿Tu zona está en la lista?

Pluz anuncia corte de luz: Motivo de suspensión

Pluz precisó que el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir brindando un servicio de calidad y seguir garantizando la continuidad del suministro.

Asimismo, la compañía precisó que cada distrito donde se ejecutará la restricción del servicio, cuenta con un rango horario específico según los trabajos técnicos programados, por lo que insta a los vecinos de Lima y Callao a tomar medidas previsionales desde ya.

Distritos afectados por corte de luz el 25 de junio

A continuación, las zonas, urbanizaciones, calles y sectores de Lima y Callao que se quedarán sin electricidad por determinadas horas el jueves 25 de junio:

En Carabayllo

De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en C.P. Arenilla Mzs. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, C.P. Osoynik Mzs. A, B, D, F, Pro. Viv. Villa Luz Mz. C, Urb. Res. Las Palmeras de Carabayllo Mz. A, Fundo Valle Chillón Mz. A.

En SJL

De 9:30 a.m. a 5:30 p.m. en A.H. Int. Solidaridad y Progreso Ampl. Sct. 9 de Febrero Mzs. 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 26, Agrup. Fam. Amp. de Villa Virgen Mzs. W, Z, Agrup. Fam. Naciones Unidas Mz. N.

En Callao

De 9:30 a.m. a 6:00 p.m. en Av. Saenz Peña cdras. 5, 6, 7, Jr. Saloom cdra. 1, Jr. Cochrane cdras. 1, 2, Jr. Colón cdras. 6, 7, galerías Acuario, Mercado Central del Callao.

En Breña

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en Jr. Pedro Ruiz Gallo cdras. 6, 7, Jr. Loreto cdras. 16, 17, Jr. Jorge Chávez cdras. 16, 17, Jr. Castrovirreyna cdras. 4, 5, parque Socabaya cdras. 8, 9, psje. Echenique cdras. 10, 11.

Zonas sin luz el 25 de junio.

Zonas de Lima y Callao sin luz el 26 de junio

En San Juan de Lurigancho

De 9:30 a.m. a 6:30 p.m. en Av. 16 de Mayo / AA.HH. Los Portales de Basilio D.

En Jesús María

De 8:30 a.m. a 6:00 p.m. en Jr. Cayetano Heredia cdra. 6, Jr. Huáscar cdras. 18, 19, Av. San Felipe cdras. 1, 7.

En Comas

De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en Av. Túpac Amaru Hospital de Collique.

En Callao

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en Av. Saenz Peña cdras. 6, 7, 8, Jr. Áncash cdras. 8, 9, Jr. Arica cdras. 6, 7, Jr. Arequipa Norte cdra. 1, A.H. Ruggia Mzs. B, C, D, E.

San Martín de Porres / Los Olivos

De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en Urb. Puerta de Pro Mzs. F4, H4, I4, P4, Q4, R4, S4, T4, U4, A. Viv. Res. Río Santa Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Urb. Las Gardenias de Pro Mzs. B, C, E, F, G, H, I, J, K.

En Breña

De 8:30 a.m. a 6:30 p.m. en Av. Tingo María cdra. 10, Av. Venezuela cdra. 17, calle Cautivas cdras. 2, 3, 4, calle Restauración cdras. 13, 14, calle Tarapoto cdras. 10, 11, Jr. Chamaya cdra. 10, pasaje Saenz Peña cdra. 1.

Con el objetivo de realizar mantenimiento preventivo y trabajos de modernización de la red eléctrica, Pluz anunció un nuevo corte de luz el 25 y 26 de junio, que afectará a diversos distrito de Lima y Callao de forma temporal.