Corte de LUZ en Lima y Callao el 25 y 26 de junio: Distritos afectados y horario de suspensión

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/06/2026
Nueva jornada de corte de luz sorprenderá a Lima y Callao el 25 y 26 de junio. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico y en qué horario será restablecido. ¿Tu zona está en la lista?
Pluz anuncia corte de luz: Motivo de suspensión
Pluz precisó que el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir brindando un servicio de calidad y seguir garantizando la continuidad del suministro.
Asimismo, la compañía precisó que cada distrito donde se ejecutará la restricción del servicio, cuenta con un rango horario específico según los trabajos técnicos programados, por lo que insta a los vecinos de Lima y Callao a tomar medidas previsionales desde ya.
Distritos afectados por corte de luz el 25 de junio
A continuación, las zonas, urbanizaciones, calles y sectores de Lima y Callao que se quedarán sin electricidad por determinadas horas el jueves 25 de junio:
En Carabayllo
- De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en C.P. Arenilla Mzs. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, C.P. Osoynik Mzs. A, B, D, F, Pro. Viv. Villa Luz Mz. C, Urb. Res. Las Palmeras de Carabayllo Mz. A, Fundo Valle Chillón Mz. A.
En SJL
- De 9:30 a.m. a 5:30 p.m. en A.H. Int. Solidaridad y Progreso Ampl. Sct. 9 de Febrero Mzs. 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 26, Agrup. Fam. Amp. de Villa Virgen Mzs. W, Z, Agrup. Fam. Naciones Unidas Mz. N.
En Callao
- De 9:30 a.m. a 6:00 p.m. en Av. Saenz Peña cdras. 5, 6, 7, Jr. Saloom cdra. 1, Jr. Cochrane cdras. 1, 2, Jr. Colón cdras. 6, 7, galerías Acuario, Mercado Central del Callao.
En Breña
- De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en Jr. Pedro Ruiz Gallo cdras. 6, 7, Jr. Loreto cdras. 16, 17, Jr. Jorge Chávez cdras. 16, 17, Jr. Castrovirreyna cdras. 4, 5, parque Socabaya cdras. 8, 9, psje. Echenique cdras. 10, 11.
Zonas de Lima y Callao sin luz el 26 de junio
En San Juan de Lurigancho
- De 9:30 a.m. a 6:30 p.m. en Av. 16 de Mayo / AA.HH. Los Portales de Basilio D.
En Jesús María
- De 8:30 a.m. a 6:00 p.m. en Jr. Cayetano Heredia cdra. 6, Jr. Huáscar cdras. 18, 19, Av. San Felipe cdras. 1, 7.
En Comas
- De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en Av. Túpac Amaru Hospital de Collique.
En Callao
- De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en Av. Saenz Peña cdras. 6, 7, 8, Jr. Áncash cdras. 8, 9, Jr. Arica cdras. 6, 7, Jr. Arequipa Norte cdra. 1, A.H. Ruggia Mzs. B, C, D, E.
San Martín de Porres / Los Olivos
- De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en Urb. Puerta de Pro Mzs. F4, H4, I4, P4, Q4, R4, S4, T4, U4, A. Viv. Res. Río Santa Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Urb. Las Gardenias de Pro Mzs. B, C, E, F, G, H, I, J, K.
En Breña
- De 8:30 a.m. a 6:30 p.m. en Av. Tingo María cdra. 10, Av. Venezuela cdra. 17, calle Cautivas cdras. 2, 3, 4, calle Restauración cdras. 13, 14, calle Tarapoto cdras. 10, 11, Jr. Chamaya cdra. 10, pasaje Saenz Peña cdra. 1.
Con el objetivo de realizar mantenimiento preventivo y trabajos de modernización de la red eléctrica, Pluz anunció un nuevo corte de luz el 25 y 26 de junio, que afectará a diversos distrito de Lima y Callao de forma temporal.