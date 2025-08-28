Corte de agua en Lima: Conoce los distritos que se verán afectados este 29 de agosto, por Sedapal

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Toma tus precauciones! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que realizarán una serie de cortes programados para este viernes, 29 de agosto, en algunos distritos de Lima. Conoce aquí las zonas que se verán afectadas y en qué horarios para evitar ser sorprendidos.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima

Este 29 de agosto, algunas zonas de Lima Metropolitana enfrentarán una interrupción del servicio de agua potable. La empresa estatal reveló que esta acción es necesaria para la ejecución de trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave, así como la limpieza de reservorios para garantizar que el suministro llegue de forma segura y saludable a todos los hogares.

En ese marco, te revelamos las zonas que se verán afectadas para que tomes las precauciones necesarias como almacenar a tiempo el agua para el uso en tu hogar.

Interrupción del servicio en Comas

Áreas afectadas: A.H. El Carmen Bajo, A.H. Uchumayo, P.J. El Carmen Bajo, P.J. El Carmen, P.J. Santa Rosa, P.J. Señor de los Milagros, Urb. La Pascana, Urb. Reposo, A.H. Pasamayo, A.H. Señor de los Milagros, Cuadrante: A.H. Virgen de las Nieves, A.H. El Cerro Calvario, A.H. Dios es Amor, A.H. Nuevo San José, P.J. El Carmen, P.J. Santa Rosa, P.J. Señor de los Milagros

12 m. a 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Corte de agua en San Isidro

Horario de corte: 12 m. a 11:00 p.m.

12 m. a 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Áreas afectadas: Urb. Country Club. Cuadrante: Av. Coronel Pedro Portillo, Av. General Juan Antonio Pezet, Av. General Salaverry, Av. Alberto del Campo.

Sin agua en SJL

Áreas afectadas: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

8:00 a.m. a 5:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza y mantenimiento preventivo del reservorio N.º 5 Vicentelo.

En el caso de este distrito de Lima Este, la empresa estatal señala lo siguiente: Al momento de la reposición del servicio, se recomienda dejar abiertas sus llaves por algunos minutos.

De esta manera, Sedapal reveló en sus redes sociales que tiene programado para este viernes, 29 de agosto, un corte programado del servicio de agua potable en al menos tres distritos de la capital.