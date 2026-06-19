Intensa llovizna sorprende a limeños en la madrugada HOY, viernes 19 de junio: ¿A qué se debe?

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una intensa llovizna ha sorprendido a los limeños este viernes 19 de junio. Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene activa una alerta amarilla por incremento de la velocidad del viento, "de ligera a moderada intensidad", en distintas regiones de la costa peruana, entre ellas Lima y Callao.

Ante las precipitaciones, muchas personas tuvieron que recurrir a casacas y paraguas para protegerse de la humedad. Asimismo, los vehículos transitan con mayor precaución por las principales vías de la ciudad a fin de evitar accidentes y reducir los riesgos ocasionados por el pavimento mojado.

¿A qué se debe la llovizna en Lima Metropolitana?

El Senamhi informó que, del jueves 18 al sábado 20 de junio , se presentará el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, en la costa. Cabe precisar que, el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la costa, podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal,

Además, se espera cobertura nubosa con niebla/neblina y presencia de llovizna, en sectores cercanos al litoral hacia la madrugada y las primeras horas de la mañana. La alerta amarilla del Senamhi está en vigor hasta este sábado, 20 de junio, a las 11:59 p.m., en las regiones Callao, Ica, Lambayeque, Lima y Piura.

📣💨#Aviso #Senamhi #Minam Del 18 al 20 de junio, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la costa.



✅Este incremento podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal.



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Llovizna intensa eleva el riesgo de accidentes para los conductores

Las lluvias intensas registradas en diversos sectores de Lima han vuelto resbaladizo el pavimento, incrementando el riesgo de accidentes de tránsito. Por ello, se recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y conducir con precaución para evitar emergencias en las vías.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias durante sus desplazamientos, debido a que las vías mojadas incrementan el riesgo de accidentes de tránsito.

Asimismo, abrigarse adecuadamente para evitar enfermedades respiratorias, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, sectores considerados más vulnerables frente a las bajas temperaturas y la humedad.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | ¡Atención, conductores! Las lluvias intensas registradas en diversos sectores de Lima han vuelto resbaladizo el pavimento, incrementando el riesgo de accidentes de tránsito. Por ello, se recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y... pic.twitter.com/gogO29brEY — Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2026

Fenómeno El Niño hasta febrero de 2027

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través de un nuevo comunicado, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero, el cual se prolongaría hasta el verano de 2027, con una mayor probabilidad de presentar una magnitud fuerte entre junio y setiembre. pic.twitter.com/J4WZe4E9R2 — ENFEN (@enfenperu) June 16, 2026

Según el reporte, existe una alta probabilidad de que el fenómeno presente una magnitud fuerte entre junio y septiembre de este año, para luego disminuir a moderado hacia diciembre.

Asimismo, el organismo advierte que para el trimestre junio-agosto las temperaturas del aire se mantendrán por encima de sus valores normales debido al calentamiento del mar, lo que provocará episodios de lluvias ligeras en la costa norte, por lo que se exhorta a las autoridades y a la población a tomar medidas preventivas urgentes basándose en los escenarios de riesgo vigentes.