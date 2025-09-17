Corte de agua de más de 10 horas este 18 de septiembre: AQUÍ los distritos afectados

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) brindó detalles sobre los cortes de agua que tiene programado para este jueves, 18 de septiembre, en algunos distritos de Lima. Conoce en esta nota qué zonas se verán afectadas y en qué horarios.

Distritos afectados por el corte de agua

La empresa estatal pidió a la ciudadanía realizar un uso responsable del agua, ya que, según lo reportado en su canal de difusión en WhatsApp, tienen cortes programados del servicio a causa de trabajos de mantenimiento en la red, así como la limpieza de reservorios para garantizar que el agua llegue a todos los hogares de forma segura y saludable.

A continuación te revelamos cuáles serán las zonas que no tendrán agua por determinadas horas. En caso el servicio no se restablezca, comunícate al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Sin agua en San Martín de Porres

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Santa Cruz del Norte, APV Los Alcanfores, APV Casa Blanca, APV Los Nogales de San Diego I y II etapa, APV San Miguel Arcángel, APV San Pedro Chuquitanta, APV Villa Merlín, Asoc. Propietarios Vista Hermosa I y II etapa, Asoc. Prop. Virgen de Cocharcas II etapa, Asoc. Viv. Villa Juanita, Asoc. Viv. Los Reyes, Asoc. Viv. Villa Victoria, Asoc. Viv. Real Madrid III, Asoc. Viv. Señor del Santuario, Asoc. Prop. Portales de Monterrey III, Asoc. Prop. Santa Teresa de Chuquitanta, Asoc. San Diego Las Flores.

Limpieza de reservorio. Sector 253

También habrá corte de agua en la Aso. Viv. Santa María, PV Corazón de Jesús, PV El Mirador, PV El Rosal II, PV Las Flores de Chuquitanta, PV Las Golondrinas, PV La Virreyna, PV Los Nogales III, PV Residencial La Planicie, PV Resid. Monterrico, PV Res. Uranio, PV Santa Bárbara, PV Res. La Paz, Prog. Viv. Valle Azul I y II, PV Vida del Mar, PV Villa Juanita, PV Virgen del Rosario I, PV Virgen de Cocharcas I Etapa, PV Villa Horizonte de San Diego SMP.

Corte en SJL

Áreas afectadas: Agru. Fam. Víctor R. Haya de La Torre, A.H. Bayóvar Ampliac. Sector Santa Rosa, A.H. Niño Jesús, A.H. Nuevo Amanecer, Antenor Orrego Ampliac. AF Las Mercedes, AF Las Palmeras, AF Torres Cruz Blanca, A.H. Señor de Los Milagros Ampliac., AF Nueva Primavera, AF Valle Sagrado, AF La Fortaleza, AF Las Lomas de Bayóvar, Bayóvar Ampliac. Ramiro Prialé, Bayóvar Ampliac. 3ra zona Sector Santa Rosa y Ampliac., AF Las Lomas de Bayóvar.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Sector 413.

En Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: P. J. El Porvenir, P. J. Tablada de Lurín. Cuadrante: A. H. 25 de Diciembre, A. H. Tres María, A. H. Porvenir.

Limpieza de reservorio. Sector 314

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sector 305: P.J. Micaela Bastidas (Parte Alta), Urb. Villa Jardín, Urb. Jardín 2da y 3ra zona, Urb. Villa Jardón 2da zona-Ampliación, A.H. Villa El Paraíso, A.H. Andrés Avelino Cáceres, A.H. Juan Velasco Alvarado. Sector 311: P.J. I Pachacútec sector Mariano Melgar, P.J. Inca Pachacútec sector Micaela Bastidas, Urb. Villa Jardín, A.H. Inca Pachacútec.

En ATE

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Sector 176: Asoc. Las Américas, P.V. Residencial Las Américas, A.H. Los Progresistas, A.H. Monterrey zona A y B, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Alto Monterrey, A.H. Amauta zona A y B, A.H. Los Alisos, A.H. Los Triunfadores, Comunidad de Collanac, Asoc. Milagro de Mayo, A.H. Inmaculada Concepción, Asoc. Jesús de Nazareth, A.H. nuevo Amanecer, Asoc. Amigos de la Paz, Asoc. Viv. Los Jardines, A.H. María de Jesús Espinoza, A.H. 28 de Junio, A.H. La Estrella, Asoc. San Pedro, A.H. Javier Heraud II.

Es así como Sedapal, a través de sus redes sociales y hasta el cierre de esta nota, reveló que al menos cuatro distritos de Lima se verán afectados por los cortes de agua que tiene programados para este jueves, 18 de septiembre.