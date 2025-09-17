Precio del dólar HOY en Perú: ¿cuánto está el tipo de cambio este miércoles 17 de setiembre?

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quienes tienen ahorros en dólares o piensan invertir deben monitorear el tipo de cambio para maximizar sus rendimientos o evitar pérdidas. Es por ello, que en esta nota te revelamos todos los detalles sobre el precio de esta moneda estadounidense en Perú para la jornada de este miércoles, 17 de septiembre.

¿Subió o bajó el precio del dólar?

El precio del dólar influye directamente en la economía peruana, en el presupuesto familiar y en aspectos financieros. Por eso, estar informado sobre su valor es esencial para tomar mejores decisiones económicas.

En ese marco, te revelamos los valores que maneja la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para la compra y venta de esta moneda estadounidense en el país para hoy:

Compra: S/3.484

S/3.484 Venta: S/3.489

Estas cifras reflejan una baja del precio del dólar, en comparación de semanas pasadas y precisamente al día de ayer, donde la compra era de S/ 3.490 y la venta de 3.499.

Tipo de cambio para este miércoles

Respecto al cierre del dólar, ayer, 16 de septiembre, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reveló que fue de S/3,4790, (con una apertura de S/3,4900). Mientras que para el 15 de septiembre el cierre fue de S/3,4910 con una apertura de S/3,4850.

Entre otros datos para este inicio de semana, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.470 | Venta S/ 3.500

Cierre del martes 16 de setiembre: el precio del dólar bajó de S/3.491 a S/3.479.

¿Por qué varía el precio del dólar?

Recuerda que dichos valores varían conforme pasan las horas. ¿Por qué? Pues bien, el comportamiento de la divisa está marcado por factores que a veces se ignoran o se pasan por desapercibidos. Sin embargo, es bueno conocerlos y tenerlos en cuenta a la hora de pensar en hacer desde simples compras en esta moneda, hasta grandes operaciones. Se debería a lo siguiente:

Las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED).

Inversión extranjera y de portafolio.

y de portafolio. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno.

¿Dónde ver el precio del dólar?

Puedes revisar mayor información oficial en las entidades del Estado como el Banco de la Nación (BN), la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS), y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters, además de las ya mencionadas como Sunat y el BCRP.

