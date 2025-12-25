RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
¡Interrupción temporal!

Corte de agua este sábado, 27 de diciembre: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

Consulta aquí los distritos de Lima que se verán afectados con el corte de agua programado por Sedapal para este sábado, 27 de diciembre. ¿Tu zona está dentro de la lista?

Corte de agua en Lima.
Corte de agua en Lima. (Archivo)

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/12/2025

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) detalló, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte programado del recurso hídrico en distritos de Lima Metropolitana este sábado, 27 de diciembre. Conoce si tu zona se verá afectado con la medida.

Sedapal anuncia corte de agua este sábado

La empresa estatal comunicó que la suspensión programada del servicio de agua potable será por parte del plan de mantenimiento implementado para mejorar la infraestructura de almacenamiento, esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro.

Ante esta medida, exhortó a la ciudadanía que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción temporal y asegurar el abastecimiento en sus hogares en lo que dure el corte de agua.

Además, pidió a los vecinos de las áreas afectadas, mantenerse siempre informados en sus canales oficiales y en caso el servicio no se vea restablecido en el horario indicado se comuniquen al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para saber el motivo de la demora o realizar algún otro reclamo u observación.

Sin agua en Puente Piedra

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
  • Áreas afectadas: A.H. La Libertad, A.H. 6 de Abril, A.H. Lomas de Zapallal Sector C, A.H. Lomas de Zapallal Sector D, A.H. Proyecto Integral Zapallal Alto, Asoc. Viv. Lomas de Cerro Verde Ampliación.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 392.

La empresa estatal también sostuvo en sus redes sociales que la interrupción del recurso hídrico en este distrito este sábado será en las siguientes zonas y en el mismo horario reflejado líneas más arriba: 

  • A.H. Brisas del Norte, A.H. Buenos Aires, A.H. La Florida, A.H. Los Girasoles, A.H. Hijos de Lamud II, A.H. Hijos de Luya II etapa, A.H. Keiko Sofía, A.H. La Libertad, A.H. Lomas de Zapallal, A.H. Lomas de Zapallal Sector B, A.H. Nuevo Progreso.

Recomendaciones por el corte de agua

Con el objetivo de minimizar las molestias del corte de agua, puedes tomar en cuenta los siguientes consejos:

  • Llenar los baldes previamente en recipientes limpios, desinfectados y bien tapados.
  • Hacer un uso responsable del agua almacenada, evitando desperdicios.
  • Prioriza acciones esenciales como el lavado de manos, la limpieza mínima de utensilios y la hidratación.

De esta manera, la empresa estatal de Sedapal reportó que tiene corte programado del servicio de agua potable en el distrito de Puente Piedra este sábado, 27 de diciembre.

