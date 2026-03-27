Corte de LUZ el 28 de marzo en Lima y Callao: ¿Qué distritos se verán afectados hasta por 7 horas sin servicio?

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Miles de hogares en Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el 28 de marzo. Conoce qué distritos no tendrán servicio eléctrico el sábado, según el cronograma de Pluz Energía Perú.

Corte de luz en Lima y Callao: ¿Por qué será la suspensión?

A través de sus plataformas oficiales, la empresa Pluz Energía Perú reveló que realizará trabajos de mantenimiento preventivo para optimizar la red de distribución, lo que provocará cortes de luz de hasta 7 horas en sectores específicos de la capital y el primer puerto del país.

En ese marco, exhortó a los vecinos de las zonas que se verán afectadas el sábado, tomar precauciones y medidas previsionales para aminorar el impacto de la suspensión que será en un determinado horario escalonado.

"Nos preocupamos por brindar calidad de servicio al cliente, por eso realizamos trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Para ejecutarlo, es necesario la suspensión temporal del servicio", se lee en el comunicado de la empresa.

Distritos sin luz el sábado 28 de marzo: Cronograma

Para evitar inconvenientes con la suspensión del servicio eléctrico este sábado 28 de marzo en Lima y Callao, aquí te presentamos el detalle completo de las zonas afectadas y el horario del corte y el restablecimiento de la electricidad en los hogares:

Sin luz en Lima Cercado

Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Zonas afectadas: Jr. Capitán de Fragata Ramón Cárcamo cdras. 5, 7, Psje. San Judas Tadeo cdra. 1, Av. Benavides cdra. 6 c/.Jr. Cárcamo 6, Av. Óscar R. Benavides (ex Colonial) cdras. 6, 7, Coop. Viv. El Niño Jesús Mzs. B, D, Psje. Virgen de La Merced cdra. 1, psje. San Martín cdra. 1, Psje. San Benito de Palermo cdra. 1.

En San Juan de Lurigancho

Sin luz desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 en Av. Próceres de la Independencia cdra. 30, Av. Wiese cdra. 3.

Sin servicio en Magdalena del Mar

Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00.

Áreas afectadas: Av. Juan de Aliaga cdra. 4.

Recomendaciones ante el corte de luz

Quedarse a oscuras es un reto, pero con un poco de orden se puede pasar el momento. Aquí una guía rápida para sobrevivir al corte de luz programado para el 28 de marzo en Lima y Callao:

Desconecta los electrodomésticos: Si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora.

Evita el uso de velas: Opta mejor por el uso de linternas o luces LED.

No abras la refrigeradora.

Ahorra batería: Pon tu celular en modo "ahorro de energía".

Recomendación a los usuarios para que adopten medidas preventivas.

Para evitar inconvenientes mayores ante estos cortes de luz programados para el sábado 28 de marzo en horarios escalonados, Pluz Energía Perú reveló la lista de distritos que se verán afectados con la medida.