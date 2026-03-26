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Corte de luz en Lima y Callao el 27 de marzo: Estos distritos se verán afectados hasta por 10 horas

Pluz Energía Perú anunció que ejecutará una nueva jornada de corte de luz en distritos de Lima y el Callao el viernes 27 de marzo. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión del servicio.

Corte de luz el 27 de marzo.
Corte de luz el 27 de marzo. (Composición Exitosa / IA)

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/03/2026

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¡Prepárate! Anuncian una nueva jornada de corte de luz programado para el viernes 27 de marzo. Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico, según Pluz Energía Perú.

Motivo del corte de luz el 27 de marzo

A través de un comunicado, la empresa eléctrica reveló que la interrupción del servicio eléctrico hasta por 10 horas en algunos distritos se deberá por los trabajos de mantenimiento en la red y mejoras en el suministro para evitar averías futuras.

Ante la suspensión del servicio, Pluz Energía Perú exhorta a los usuarios a tomar medidas previsionales como:

  • Desconexión de artefactos: Para evitar daños por posibles picos de tensión al retorno de la energía, desconecte computadoras, televisores y refrigeradoras.
  • Evitar abrir la refrigeradora constantemente para mantener la temperatura interna y conservar los alimentos perecederos.
  • Carga de dispositivos como celulares y baterías portátiles (power banks) la noche anterior.
  • Iluminación de emergencia: Tenga a la mano linternas cargadas o luces de emergencia operativas. Evite el uso de velas.

Sin luz en Lima y Callao: Lista de distritos afectados 

Pluz Energía Perú reveló la lista de las zonas afectadas en Lima y Callao y los horarios previstos para la reposición del servicio eléctrico:

Sin luz en Comas

SIN AGUA hasta por 15 horas el 27 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados con el corte del servicio?
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  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Prop. César Vallejo Mzs. A, B, Fundo La Esperanza Mz. A, Urb. Fundo Chacra Cerro lotes S/N, 3C, 12, 17A, 18C, 19D, 22, Lotización Chillón lotes 3A, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24. 

En Los Olivos / San Martín de Porres

  • Áreas afectadas: Av. El Naranjal cdra. 14, Av. Huandoy cdra. 49, Av. Los Próceres cdras. 16, 49, Jr. Llumpa cdra. 14, Jr. Raquia cdra. 48, centro comercial Huandoy.
  • Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

En el Callao

  • Sin luz desde la 1:30 p.m. hasta las 4:30 p.m. en Urb. El Olivar Mzs. D, F.

En San Miguel

Corte de LUZ en Lima y Callao el 26 de marzo: Hasta por 9 horas sin servicio eléctrico en estos distritos
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  • Corte de luz desde las 8:30 a.m. hasta las 12:00 en: Av. Costanera cuadra 28.

Sin luz en Huacho

  • Desde las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m. en Panamericana Norte cuadra 9, 10 y 11, Prolongación Leoncio Prado cuadra 6, Prolongación Salaverry cuadra 7, pasaje Valdivia, pasaje Los Olivos, ubicado en el distrito de Santa María.

En Nava

  • Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. en comunidades de Nava y Tinta, ubicados en el distrito de Oyón.

Finalmente, la empresa eléctrica resaltó que el corte de luz también se ejecutará en el distrito de San Juan de Lurigancho desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. este 27 de marzo en las siguientes zonas que se muestran en la imagen:

Sin luz en SJL.
Sin luz en SJL.

Pluz Energía Perú pone a disposición sus plataformas oficiales para resolver las dudas de los usuarios ante el corte de luz programado para el viernes 27 de marzo en algunos distritos de Lima y el Callao en un determinado horario.

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