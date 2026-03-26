SIN AGUA hasta por 15 horas el 27 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados con el corte del servicio?

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en distritos de Lima Metropolitana. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló la lista de las zonas que se verán afectadas con la suspensión temporal del recurso hídrico este viernes 27 de marzo.

¿Por qué será el corte de agua el 27 de marzo?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas ante el anuncio de que habrá una nueva jornada de corte de agua en algunos distritos de la capital este viernes debido a trabajos de mantenimiento y acciones necesarias para seguir brindando un servicio de calidad.

Sedapal recomendó almacenar agua desde ya para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en sus hogares y brindó el número del Aquafono (01) 317-8000 para que puedan tener mayores detalles del cronograma del corte.

Distritos de Lima sin agua, según Sedapal

En ese marco, la empresa, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, brindó un reporte con los horarios escalonados en que se ejecutará la restricción temporal del servicio:

En San Juan de Lurigancho

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m.

Áreas afectadas: Inca Manco Cápac I, A.H. Mariscal Cáceres, A.H. San Pedro II, A.H. San Pedro, A.H. San Pedro I, P.J. Santa Fe de Totorita , A.H. Santa Fe Alta, A.H. Totoritas Parcelas A y B, A.H. 1° de Mayo Marginal, A.H. 1° de Mayo Ampliación Los Vencedores, A.H. José María Arguedas, AF Los Olivos, Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan, A.H. Villa Rosario.

I, A.H. Mariscal Cáceres, A.H. San Pedro II, A.H. San Pedro, A.H. San Pedro I, P.J. Santa Fe de , A.H. Santa Fe Alta, A.H. Totoritas Parcelas A y B, A.H. 1° de Mayo Marginal, A.H. 1° de Mayo Ampliación A.H. José María Arguedas, AF Los Olivos, Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan, A.H. Villa Rosario. Motivo de la suspensión: Limpieza de reservorio.

Sin servicio en Ate

Zonas afectadas: Asociación de Pobladores Los Viñedos de Ate . Cuadrante: A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Micaela Bastidas I y III etapa, Junta Vecinal Virgen de las Mercedes.

. Cuadrante: A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Micaela Bastidas I y III etapa, Junta Vecinal Virgen de las Mercedes. Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Corte de agua en Miraflores

Sin servicio desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en: Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. Angamos Oeste, calle General Borgoño, calle 02 de Mayo, Av. Arequipa.

Motivo: Ejecución de empalme.

En Los Olivos

Áreas afectadas: A.H. Enrique Milla Ochoa, A.H. San Martín, Asociación San Roque.

afectadas: A.H. Enrique Milla Ochoa, A.H. San Martín, Asociación San Roque. Horario del corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

En Cieneguilla

Desde la 1:01 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Parcelación Cieneguilla 3ra etapa CIE-01, CIE-02, CIE-03, CIE-4, CIE-5, CIE-6, CIE-7, CIE-8, CIE-9, CIE-10.

En El Agustino

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Coop. Universal I, II y III, Coop. 5 de Agosto, Coop. Los Molles, Coop. Los Chancas I, Urb. Los Robles, Junta de Compradores San Antonio, A.H. Los Jardines, Urb. Los Ficus I y II, A.H. Santa Anita, Urb. La Achirana I y II, Santa Rosa de Quives, P.J. Perales, Coop. Manuel Correa, Conj. Resid. Recrea, Ind. Fundo Puente, Coop. Virgen de las Nieves, A.H. Los Eucaliptus, A.H. Las Lomas de Nocheto, A.H. Hijos de Perales, A.H. Vista Alegre, A.H. Las Malvinas, A.H. 8 de Febrero, P.J. Virgen del Carmen, P.J. Señor de los Milagros, P.J. Villa Hermosa, Coop. Villa del Mar, Hospital Hipólito Unanue, Serensa sede principal Atarjea redes primarias macromedición Tekno, A.H. Nuestra Señora Virgen de Lourdes.

Recomendaciones por el corte de agua en Lima

Recomendaciones por el corte de agua.

Para aminorar el impacto del corte de agua programado para el viernes 27 de marzo, Sedapal, a través de sus redes, reveló la lista de distritos donde se ejecutará la suspensión temporal del servicio.