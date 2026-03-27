Corte de agua el 28 de marzo: Lista de distritos y zonas afectadas en Lima, según Sedapal

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A junta agua desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que ejecutará una nueva jornada de corte del suministro el sábado 28 de marzo en diversos distritos de Lima. ¿Está tu zona en la lista?

¿Por qué será el corte de agua el 28 de marzo?

La empresa estatal precisó que las interrupciones del servicio se ejecutará por sectores y en horarios específicos este sábado 28 de marzo debido a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorio para seguir brindando un servicio de calidad a los usuarios en Lima Metropolitana.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a tomar medidas previsionales como el almacenamiento de agua con anticipación para aminorar el impacto de la restricción del servicio de forma temporal.

Recomendaciones ante el corte de agua en Lima el 7 de marzo.

Distritos de Lima sin agua y horario del corte

De acuerdo al cronograma oficial de Sedapal estos distritos se verán afectados:

El Agustino

Horario del corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Zonas afectadas: A.H. Hatary Llaqta, Mz. O-P-Q-R-N-M, Mz. H-I-J-K.

En Lurigancho

Áreas afectadas: Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa, Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa Ampliación, calle 3A, calle 2, calle 3.

Horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

En San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: Urb. Mangomarca. Conjunto residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Vivienda Trabajadores APTL LTDA 32, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Asoc. Villa Mangomarca, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca.

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m.

Sin servicio en Ate

Áreas sin agua: Asoc. El Rosario, Asoc. de Franciscanos de la Comunidad China del Perú, Asoc. Pariachi 2da etapa, Asoc. Filadelfia 4ta etapa, Asoc. Los Girasoles, Asoc. Barrio El Descanso, Asoc. Resd. Villa Hermosa, Asoc. Prop. El Lúcumo.

sin agua: Asoc. El Rosario, Asoc. de Franciscanos de la Comunidad China del Perú, Asoc. Pariachi 2da etapa, Asoc. Filadelfia 4ta etapa, Asoc. Los Girasoles, Asoc. Barrio El Descanso, Asoc. Resd. Villa Hermosa, Asoc. Prop. El Lúcumo. Horario : Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. También habrá corte de agua desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en sector 178: Asoc. Las Viñas de San Juan. Mz. AA-B1-C1-D1-E1-F1-G1-H1-I1-K1-L1-M1-N1-Ñ1-O1. Mz. Z-Y-X.

en sector 178: Asoc. Las Viñas de San Juan. Mz. AA-B1-C1-D1-E1-F1-G1-H1-I1-K1-L1-M1-N1-Ñ1-O1. Mz. Z-Y-X. En sector 159 desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.: Asoc. Niño Jesús de Santa Clara I, II etapa, APV. San Remo de Santa Clara, Asoc. 30 de Agosto, Asoc. Las Brisas de Santa Clara, Asoc. 5 Estrellas, Asoc. 6 de Diciembre, Asoc. La Estancia de Santa Clara, Asoc. Santa Chiara, Urb. Centro Poblado Santa Clara, P.V. Santa María, Urb. Ex Fundo La Estrella, Urb. San Alfonso de Santa Clara.

Asoc. Niño Jesús de Santa Clara I, II etapa, APV. San Remo de Santa Clara, Asoc. 30 de Agosto, Asoc. Las Brisas de Santa Clara, Asoc. 5 Estrellas, Asoc. 6 de Diciembre, Asoc. La Estancia de Santa Clara, Asoc. Santa Chiara, Urb. Centro Poblado Santa Clara, P.V. Santa María, Urb. Ex Fundo La Estrella, Urb. San Alfonso de Santa Clara. En sector 181 desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Mayorazgo 4ta etapa. Cuadrante: Urb. Santa Raquel, Urb. Santa Raquelita, Urb. Santa Raquel 2da etapa, Urb. Ind. La Merced, Urb. Ind. Vulcano 2da etapa, lotización Ind. La Molina, Asoc. Viv. Santa Anita Baja, Fábrica Faber Castell.

Zonas de Lima Norte sin servicio temporal

Tampoco habrá agua en estos distritos de Lima Norte, según Sedapal: Los Olivos y San Martín de Porres, en las zonas indicadas en la imagen.

Ante el corte de agua programado para el sábado 28 de marzo, Sedapal recomienda a los vecinos de los distritos afectados almacenar agua en recipientes limpios y con tapa. Asimismo, facilita el número Aquafono (01) 317-8000 para mayor información.