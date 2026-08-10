Senamhi emite ALERTA ROJA por aumento de temperaturas en estas regiones del Perú

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un nuevo aviso meteorológico, el Senamhi ha alertado a la población por un próximo incremento en la temperatura diurna en diferentes regiones del Perú, que correspondería a una alerta roja debido a los niveles de radiación ultravioleta.

Reporte del Senamhi emite alerta roja

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido un nuevo reporte del clima que, estima un incremento en las temperaturas en el Perú desde este martes 11 al miércoles 12 de agosto que tendrían gran impacto en la población dados los niveles de radiación.

Según lo anunciado, durante estos días que comprende el aviso se espera el aumento de temperatura en diversos sectores de la franja costera del territorio nacional. Además, las condiciones meteorológicas podrían ser un escenario ideal para que la radiación impacte en la piel.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 11 al 12 de agosto, se espera el incremento de temperatura en la #Costa.



✅ Se podría registrar un aumento en los niveles de radiación ultravioleta.



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Niveles de radiación ultravioleta

Dicho incremento en las temperaturas diurnas podría sentirse principalmente durante las horas de mayor presencia solar. En ese sentido, la población deberá prestar especial atención a la exposición prolongada a los rayos solares, especialmente en actividades realizadas al aire libre.

La radiación ultravioleta puede alcanzar niveles elevados incluso cuando la sensación térmica no sea extrema. Por ello, resulta importante adoptar medidas de protección como el uso de bloqueador solar, sombreros o gorras, ropa que cubra adecuadamente la piel y lentes de sol con protección UV.

Como parte del monitoreo, el Senamhi anunciará la evolución de las condiciones atmosféricas en el territorio nacional y actualizará sus pronósticos de acuerdo con el comportamiento de las variables meteorológicas.

¿Qué regiones se verán afectadas por el incremento de la temperatura?

El aviso climático comprende tanto el martes 11 como el miércoles 12 de agosto y tiene como objetivo brindar información anticipada para tomar medidas de prevención en favor de la salud de los ciudadanos que realizan actividades al aire libre en horarios diurnos.

De manera general, las regiones afectadas serán 12, pero a nivel alerta roja, se encuentran: Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes.

Áncash Arequipa Cajamarca Callao Ica La Libertad Lambayeque Lima Moquegua Piura Tacna Tumbes

Finalmente, con este aviso del Senamhi, se pone nuevamente en evidencia la importancia de consultar los pronósticos meteorológicos y los niveles de alerta que se publican antes de realizar actividades en exteriores que perjudiquen el impacto en la piel, particularmente durante jornadas en las que se prevean altas temperaturas y mayor radiación solar en la costa peruana.