Corte de LUZ en Lima y Callao el 11 y 12 de junio: ¿Qué distritos se quedarán sin electricidad?

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin luz? Pluz Energía Perú confirmó nuevo corte del servicio eléctrico para el 11 y 12 de junio en diversos distritos de Lima y el Callao. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horarios será la suspensión.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

Si pensabas hacer trabajo remoto desde casa o usar algún electrodoméstico el jueves 11 y viernes 12 de junio, ten en cuenta primero el comunicado de Pluz Energía Perú en donde da a conocer que ejecutará un nuevo corte del servicio de luz en diversos sectores de la capital debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

La compañía precisa que estas acciones tienen como objetivo seguir garantizando un servicio de calidad y optimizando el suministro para evitar averías futuras. En ese marco, pide a la ciudadanía tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad en sus viviendas, negocios y otros establecimientos por una determinada cantidad de horas.

Lista de distritos afectados con corte de luz el 11 de junio

Ante el anuncio del corte de luz en Lima y Callao, muchos se preguntarán cuáles serán los distritos exactos donde se ejecutará la medida para ambas fechas. Por ello, te revelamos el cronograma oficial con las zonas afectadas y los horarios programados para este jueves 11 de junio:

Sin luz en Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Pro. Viv. La Fontana Mzs. A, B, C, D, Asoc. Viv. 22 de Abril Mz. A, Urb. Las Praderas del Norte I Etp. Mzs. A, B, C, D, Asoc. de Prop. Virgen Concepción Taquebamba Mz. A, Asoc. Prop. Casa Huerta Los Rosales Mz. A, Asoc. Villa Gallinazo Mzs. A, P, Asoc. Viv. Virgen de Chapi Mzs. A, C.

En Carabayllo

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Asoc. Atrem. Mzs. B, D, E, A.H. Sct. Cruz del Norte Mzs. B, C, F, G, Asoc. Trabaj. Las Lomas de Carabayllo Mz. B, Parq. Ind. Carabayllo Mz. E.

Zonas y horarios de suspensión el 12 de junio

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 3.30 p.m. en Urb. Los Robles de Campoy Mzs. A, B, C, D, F, A.H. San Juan Pacheco de Campoy Mzs. A, B, B1, C, A.H. El Forestal Mz. A, B, B1, Urb. Lotiz. Campoy Mzs. A, B, C, D, E, F, G, A.H. Ricardo Palma Mzs. A, C, D, Asoc. Juntos Sí Podemos Mzs. B, F, Asoc. Compradores de Campoy 2da Etp. Mz. C.

En Los Olivos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. El Calistemo cdras. 9, 10, Jr. Tritoma cdras. 8, 9, 10, calle Las Fresas cdras. 9, 10, Jr. Guandu cdra. 39, Jr. Las Acacias cdra. 8, Jr. El Amargón cdra. 40, calle El Abutillón cdra. 38, Jr. Los Helenios cdra. 40, Jr. Las Campanillas cdra. 7, Jr. Las Hiedras cdra. 8, Av. Las Palmeras cdras. 38, 39, 40.

También habrá corte de luz en estos sectores el viernes, según Pluz Energía Perú:

En Ancón

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Las Esteras de Ancón Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Asoc. Prog. Res. Manuel Polo Jiménez Mzs. A, B, C, D, E, F, A.H. Miguel Grau Mzs. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Pro. Viv. Municipal La Pera Mzs. A, B, C, D, E, Urb. Garcilazo de La Vega Mzs. A, B, C, D, E, calle Barrio de Pescadores cdras. 0, 1, Asoc. Viv. Las Brisas de Ancón Mzs. A, B, C, D.

Pluz Energía confirmó que habrá nuevo corte de luz el 11 y 12 de junio en diversos distritos de Lima y Callao, por lo que exhorta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya.