Sedapal anuncia corte de AGUA en Lima el 11 de junio: ¿Qué distritos se verán afectados el jueves?

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Otro corte de agua? El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión del servicio de manera temporal durante el jueves 11 de junio en diversos distritos de la capital. Conoce en esta nota qué zonas se verán afectadas y el motivo de la medida.

Corte de agua en Lima el 11 de junio: Motivo de suspensión

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal precisó que el corte de agua el jueves responde a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará en diversos sectores de la capital para garantizar un servicio de calidad y optimización del suministro. Entre las acciones que realizará la empresa estatal está la limpieza de reservorios y empalmes de tubería.

En su comunicado, Sedapal también informó a la ciudadanía que la restricción del recurso hídrico afectará tanto a zonas residenciales como comerciales y se extenderá durante varias horas del día, por lo cual, exhorta a los vecinos de las zonas que se verán afectadas a almacenar el agua anticipadamente para aminorar el impacto de la suspensión.

Asimismo, detalla que en caso se percaten de que el servicio no es restablecido en la franja horaria establecida, se comuniquen de inmediato con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Distritos afectados por corte de agua: Zonas y horarios

Sedapal reveló las zonas y distritos que se verán afectados el jueves 11 de junio por el corte del servicio de agua potable, que también se puede verificar en el siguiente ENLACE:

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Coop. Servicios Múltiples 7 de Agosto.

En San Isidro

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Los Rosales, Urb. Orrantia, Urb. San Felipe. Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. César Vallejo, Av. Guillermo Prescott, calle Los Sauces. Urb. San Isidro. Cuadrante: Av. Arequipa, Jr. Pedro Conde, Av. Arenales, Jr. Coronel Joaquín Bernal, Jr. Carlos Alayza y Roel, Av. Julio C. Tello, Jr. Mariscal William Miller, Av. General César Canevaro, Jr. Almirante Martín Guisse.

Sin agua en Lince

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Risso, Cercado. Cuadrante. Av. Javier Prado Oeste, Av. César Vallejo, Av. Guillermo Prescott, calle Los Sauces. Urb. El Agricultor. Cuadrante: Av. Arequipa, Jr. Pedro Conde, Av. Arenadles, Jr. Coronel Joaquín Bernal, Jr. Carlos Alayza y Roel, Av. Julio C. Tello, Jr. Mariscal William Miller, Av. General César Canevaro, Jr. Almirante Martín Guisse.

En La Molina

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Matazango. Cuadrante: Conjunto Resid. El Parque de Monterrico I-II. Asoc. Viv. F.A.F. José Quiñones, Asoc. Viv. Jorge Chávez.

Consejos y recomendaciones ante el corte de agua

Sedapal recuerda a los usuarios que pueden tomar en cuenta los siguientes consejos ante la suspensión del agua en diversos distritos de la capital este jueves, que te mostramos a continuación:

Consejos por corte de agua.

Así que al tener en cuenta que Sedapal programó un nuevo corte de agua en diversos distritos de Lima para el 11 de junio, no olvides juntar el recurso hídrico desde ya para aminorar el impacto de las horas de suspensión en tu hogar o negocio.