Corte de LUZ en Lima y Callao el 18 y 19 de junio: Distritos y zonas afectadas con la suspensión

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá a vecinos de Lima y Callao el 18 y 19 de junio. Descubre qué distritos de la capital se verán afectados con la suspensión del servicio eléctrico, según Pluz Energía Perú.

¿Por qué será el corte de luz?

La empresa Pluz precisó que el corte del servicio eléctrico responde a trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de las redes de distribución ubicados en diferentes sectores de Lima y Callao, con el objetivo de seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

En ese marco, instó a los usuarios a tomar medidas previsionales desde ya y brindó una lista detallada con los horarios diferenciados y las avenidas, urbanizaciones y calles de los distritos que no contarán con electricidad el jueves 18 y viernes 19 de junio.

Distritos de Lima y Callao sin luz el 18 de junio

En Ventanilla

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Asoc. Agrop. y Prod. y Poses. Playa Los Delfines Mz. B, M Asoc. Agrupecuarios y Productores y Posesionarios Sct. UPIS Mz. K, UPIS Proy. Esp. Ciudad de Pachacútec Mz. O, Asoc. AAPYP Mz. Ñ.

En San Martín de Porres

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Pro. Viv. Señor de la Soledad II Etp. Mzs. A, B, C, D, Pro. Viv. San Valentín Mzs. A, B, C, D, E, Pro. Viv. Res. Luis Pardo Mzs. A, B, C, D, E, Asoc. Prop. Res. Los Claveles Mzs. A, B, C, D, E.

También habrá corte del servicio en los distritos de Pueblo Libre y San Juan de Lurigancho, precisamente en las zonas que se detallan en la imagen:

Sectores sin electricidad el jueves 18 de junio.

Zonas afectadas por el corte de luz el 19 de junio

En Independencia

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en calle Las Amapolas cdra. 1, calle Los Claveles cdra. 1, calle Los Nogales cdra. 1, calle Los Pinos cdras. 1, 2, Av. Las Violetas cdra. 7, Av. Túpac Amaru km. 4.5. Jr. 23 de Diciembre cdras. 1, 2, 3, Jr. 37 Días cdras. 1, 2, 3, Av. María Parado de Bellido cdras. 1, 2, Av. Túpac Amaru cdra. 1, Jr. Faustino Sánchez Carrión cdras. 1, 2, Jr. Faustino Sánchez Carrión cdras. 1, 2, psje. Sta. Rosa cdra. 1, Jr. Los Tumbos cdra. 1, Jr. El Pueblo cdras. 1, 2, Jr. Independencia cdras. 1, 2, AHM. Independen. CV. Las Gardeni. Mzs. 33, 34.

En Carabayllo

Pluz Energía Perú indicó que la restricción de la electricidad en este distrito de Lima Norte el viernes 19 de junio será en estos sectores:

Sin servicio en Carabayllo el 19 de junio.

En San Martín de Porres

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Brisas de Sta. Rosa Mzs. C, D, J, K, L, M, R, Urb. El Rosal Mzs. C, F.

En San Miguel

Desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Jr. Arica cdras. 5, 6, Jr. Francisco Bolognesi cdras. 3, 4, Jr. Miguel Grau cdra. 3, Jr. Tacna cdra. 5, Jr. Sta. Ana cdra. 3, Jr. Alfonso Ugarte cdra. 2.

¡A tomar precauciones! De acuerdo con el cronograma establecido por Pluz Energía Perú, se difundió el horario oficial del corte de luz programado para el 18 y 19 de junio, por lo que varios distritos de Lima y Callao se verán afectados con la medida.