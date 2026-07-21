Messi recibe emotivo homenaje de los hinchas en su casa tras derrota de Argentina: "Eterno capitán"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Argentina no pudo mantener la copa tras caer ante España en la final del Mundial 2026. Sin embargo, entre tanta pena, Lionel Messi sintió el amor de su gente, que organizó un homenaje lindo en su casa de Rosario para agradecerle por tanta gloria con la albiceleste.

Casa de Lionel Messi se llena de mensajes

Luego de conocerse el resultado de la final, los mensajes de apoyo para Lionel Messi comenzaron a multiplicarse en las redes sociales y en diferentes puntos de Argentina. Pese a que la derrota dolió a la hinchada, muchos dijeron que esto no borraba el sudor del capitán ni todo el camino hecho en la copa.

La muestra de cariño más especial se produjo en la vivienda ubicada en Estado de Israel 525, en la zona sur de Rosario, donde nació y pasó sus primeros años el futbolista. Hasta ese lugar llegaron numerosos hinchas para dejar banderas argentinas, camisetas, flores, calcomanías y cartas dedicadas al número 10.

"Gracias por tanto" y "eterno capitán" fueron de las frases más repetidas entre los regalos. Además, muchos hinchas aprovecharon para tomarse fotos en la fachada, que volvió a ser el punto de reunión de pura gente llena de gratitud.

Y es que, aunque no alzó de nuevo la copa, Messi fue uno de los más destacados de Argentina en el Mundial 2026. Por eso, su gente quiso aplaudir su entrega y aclararle que una caída no borra todo lo ganado con la selección.

Messi habla tras perder final ante España

Tras el encuentro ante España, Messi se pronunció mediante su cuenta de Instagram. En su mensaje, reconoció que será complicado superar la derrota, aunque también destacó el esfuerzo realizado por todo el plantel argentino.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", escribió.

El capitán también resaltó que Argentina consiguió disputar dos finales consecutivas de la Copa del Mundo y agradeció las muestras de afecto recibidas tras el partido.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", expresó.

Finalmente, Messi tuvo palabras para la selección campeona, un gesto que no pasó desapercibido considerando que desarrolló gran parte de su carrera profesional en territorio español. "También quiero felicitar a España por el campeonato", concluyó.

Así, Lionel Messi recibió un emotivo homenaje de los hinchas en su casa de Rosario tras la derrota de Argentina. Las banderas, cartas y mensajes confirmaron que, más allá del resultado del Mundial 2026, el capitán continúa contando con el reconocimiento y el cariño de los aficionados.