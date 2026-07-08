MEF transfiere S/ 4.1 millones para el Reniec tras déficit de presupuesto expuesto por Carmen Velarde

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pocas horas después de que la jefa del Reniec, Carmen Velarde, pidiera al Congreso incluir a su institución en el crédito suplementario, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/ 4.1 millones.

La decisión busca atender la emergencia presupuestal que amenaza con paralizar campañas itinerantes de emisión de DNI y con provocar un desabastecimiento de tarjetas a partir de fines de agosto.

Transferencia ante crisis presupuestaria

El MEF informó que los recursos permitirán financiar parte de las operaciones inmediatas del Reniec, especialmente en lo relacionado con la producción de documentos de identidad.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 129-2026-EF en el diario oficial El Peruano, fue presentada como una respuesta rápida a las advertencias de Velarde, quien había alertado que sin financiamiento adicional se pondría en riesgo el derecho al voto de miles de ciudadanos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El ministerio subrayó que la transferencia se enmarca en los mecanismos de reasignación presupuestal y que se mantiene la coordinación con los organismos electorales para garantizar el proceso.

Transferencia del MEF.

¿Alcanza el monto?

Aunque la transferencia representa un alivio inicial, el propio Reniec ha señalado que el déficit es mucho mayor. Velarde explicó que se requieren al menos S/ 50 millones para cubrir las campañas de DNI y asegurar el abastecimiento de tarjetas hasta fin de año. En ese sentido, los S/ 4.1 millones autorizados apenas cubrirían una fracción de las necesidades reales.

En diálogo con Exitosa, la funcionaria recordó que en 2025 se recortaron S/ 82 millones de su presupuesto y que este año no se ha recuperado esa cifra. Además, denunció que hacia 2027 se proyecta un recorte adicional de S/ 100 millones, lo que comprometería aún más la capacidad operativa de la entidad.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En declaraciones a Exitosa, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, pidió al premier Luis Arroyo tomar una decisión para evitar un posible desabastecimiento de documentos de identidad y señaló que los peruanos merecen respeto.



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El riesgo de desabastecimiento de DNIs afecta directamente la legitimidad del proceso electoral para las próximas elecciones Regionales y Municipales. Sin documentos vigentes, miles de ciudadanos quedarían impedidos de votar o de ser reconocidos en el padrón. La paralización de campañas itinerantes también golpea a las zonas rurales y alejadas.

La transferencia de S/ 4.1 millones del MEF al Reniec constituye una respuesta inmediata a la crisis denunciada por Carmen Velarde, pero no resolvería el problema de fondo. El monto resulta menor frente a las necesidades operativas y electorales de la entidad, que insiste en que se requieren recursos mucho mayores para garantizar el derecho al voto en octubre.