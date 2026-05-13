Policía cae junto a banda de extorsionadores: agente PNP integraría red criminal "Nueva Generación"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional asestó un nuevo golpe contra la criminalidad organizada tras la captura de tres presuntos integrantes de la banda criminal "Nueva Generación", organización dedicada a la extorsión y usurpación agravada mediante la venta fraudulenta de terrenos y viviendas en Lima Este.

El operativo fue ejecutado durante la madrugada de este martes por agentes de la Dirincri en coordinación con el Ministerio Público. Entre los detenidos se encuentra el suboficial Manuel Baltazar Solórzano, efectivo policial sindicado de pertenecer a esta organización criminal junto a Yhony Germán Claros Taipe, señalado como el cabecilla, y Anabel Cuya Juypa, presunta integrante encargada de apoyar en las amenazas y cobros extorsivos.

Hallan granada y documentos falsos

El coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Dirincri, explicó que la banda captaba a personas interesadas en adquirir viviendas o terrenos y les ofrecía supuestos trámites rápidos para obtener titularidad de predios. Sin embargo, las víctimas terminaban siendo extorsionadas.

"Venden terrenos y, con la ficticia información de que estarían gestionando algunos trámites para que en algún momento tengan la titularidad, se abastecen de dinero y, al no querer pagar la suma que ellos requieren, viene la extorsión", declaró el mando policial.

Durante los allanamientos en viviendas ubicadas en El Agustino y Santa Clara, los agentes encontraron una granada de uso manual acompañada de mensajes amenazantes. Además, se incautaron certificados de posesión y títulos de propiedad vacíos que presuntamente eran utilizados para aparentar legalidad en las operaciones ilícitas.

El oficial agregó que la organización utilizaba documentación irregular para engañar a sus víctimas y mantener el control sobre los inmuebles invadidos o desocupados. Las investigaciones señalan que la banda habría operado durante aproximadamente tres años. Según la Policía, los integrantes exigían pagos periódicos a las víctimas bajo la modalidad de cuotas semanales o mensuales que podían llegar hasta los 500 soles.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Golpe contra la criminalidad. La Policía logró la captura de tres presuntos integrantes de la banda criminal 'Nueva Generación', dedicada a trámites falsos de predios y extorsiones. Entre los detenidos figura un agente policial que habría estado... pic.twitter.com/dbvDAjpTJf — Exitosa Noticias (@exitosape) May 13, 2026

Policía es detenido en operativo contra banda criminal "Nueva Generación"

Juan Carlos Baltazar Solorzano, efectivo recién egresado de la Policía, fue detenido junto a otros dos sujetos que integrarían la banda criminal "La Nueva Generación". Agente estaría vinculado a presuntos actos extorsivo, cuyo inmueble fue allanado por las autoridades en el distrito de El Agustino.

El efectivo policial, Juan Carlos Baltazar Solorzano

El policía ha sido detenido junto a Johnny Germán Claros Taipe, el cabecilla, y a Anabel Cuya Juypa. Una cuarta persona en el distrito de Ate, exactamente en Santa Clara, no ha sido ubicada.

Según las investigaciones preliminares, desde su teléfono celular se habrían enviado mensajes extorsivos dirigidos a las víctimas de esta red dedicada al tráfico irregular de terrenos y viviendas.

Durante la intervención, los agentes encontraron una granada de guerra y casquillos de bala dentro de la vivienda allanada. Además, junto al explosivo había un mensaje intimidatorio dirigido a las víctimas de la organización criminal.

Las autoridades también informaron que una cuarta persona investigada permanece prófuga. Mientras tanto, continúan las diligencias para determinar el nivel de participación del agente policial y establecer si existieron más implicados dentro de esta presunta red criminal.