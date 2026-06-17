Capitán PNP es condenado a 16 años de prisión por estafar a postulantes con falsos ingresos

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La justicia peruana ha dictado una sentencia ejemplar contra el capitán de la Policía Nacional del Perú, Vladimir Ramírez Moore, quien fue condenado a 16 años de cárcel por cobros ilegales a postulantes. El sentenciado prometía facilitar el ingreso a escuelas policiales mediante supuestas influencias.

El esquema delictivo y los pagos exigidos

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho demostró que el oficial aprovechó su cargo para engañar a los padres de los jóvenes, quienes buscaban asegurar una vacante en las instituciones formativas de la institución.

Según el fiscal provincial Jorge Rafael Nicolás Quispe, el acusado utilizó su condición de policía para convencer a los ciudadanos de que podía manipular las evaluaciones. Los montos solicitados por estas gestiones irregulares oscilaban entre los 12 mil y 30 mil soles por aspirante.

"El acusado aprovechó su condición de capitán de la Policía Nacional para convencer a los familiares de los aspirantes de que podía intervenir en el proceso de admisión", sostuvo el fiscal a cargo del caso.

El caso tomó relevancia en la institución.

Para dar una apariencia de legalidad a las transacciones de dinero, el capitán obligaba a los denunciantes a firmar contratos de préstamos. Esta modalidad buscaba encubrir el tráfico de influencias y evitar que las víctimas pudieran denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

Sanciones judiciales y reparación civil

El Poder Judicial ha dictaminado que el sentenciado deberá cumplir su pena en el establecimiento penitenciario de Ayacucho. Además de los años de cárcel, se le impuso una inhabilitación de 16 años para ejercer cualquier cargo o función dentro del sector público.

La sentencia incluye el pago de una multa de 43 mil soles y una reparación civil de 230 mil soles a favor del Estado. El caso deja en evidencia cómo las promesas de ingresos a la PNP fueron utilizadas para cometer estafas agravadas.

La investigación logró acreditar el perjuicio contra nueve familias, quienes entregaron diversas sumas de dinero sin obtener el ingreso de sus hijos. A pesar de los intentos del oficial por ocultar el delito, las pruebas presentadas por la fiscalía fueron determinantes para la condena.

El caso del Capitán PNP Vladimir Ramírez Moore por tráfico de influencias y estafa agravada en el ingreso a la PNP subraya la importancia de denunciar estas irregularidades. Las autoridades reafirmaron el compromiso de sancionar el cobro por admisiones en escuelas policiales del país.