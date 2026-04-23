Chorrillos: Padres de familia temen por sus hijos tras encontrar una pistola y balas al interior de colegio

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inseguridad que vive el país parece haberse trasladado a los centros educativos de la capital tras lo sucedido en Chorrillos. De acuerdo a una denuncia tomada por Exitosa, se pudo conocer que al interior del colegio Trilce se encontraron un arma de fuego, municiones y un mensaje amenazante que advertía sobre un tiroteo entre este jueves y viernes.

Padres de familia temen por sus hijos en colegio de Chorrillos

El hecho se dio este miércoles 22 de abril donde una pistola y balas fue encontrada exactamente en el baño de este centro de estudios.. Además, un escrito que alertaba sobre un posible ataque terminó de atemorizar a los alumnos y a los padres de familia.

Llevados por el miedo, decenas de padres optaron por no enviar a sus hijos a clases este jueves. Según se pudo conocer, los padres temen que se trate de posibles amenazas extorsivas y que estas se puedan cristalizar en las últimas horas.

Una madre de familia reafirmó esta versión por lo que decidió no enviar a sus nos dietas a sus respectivas clases. Según indicó, esperan una pronta respuesta de la institución y que medidas se tomarán para salvaguardar la seguridad de los alumnos.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Padres de familia de una institución educativa, en el distrito de Chorrillos, exigen una respuesta de la directora tras hallarse un arma de fuego y municiones en el baño del plantel.



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"Yo realmente tengo mis dos nietas en este colegio y ayer regresaron muy asustadas, incluso no pudieron dormir porque dijeron que habían extorsiones que habían puesto balas y que en el baño había notas amenazadoras de una posible balacera entre el jueves y viernes. Sus compañeras le confirmaron que en su salón solo tres o cuatro alumnos iban a venir y así se dio en varios salones, no llegó el alumnado completo", indicó.

Esperan un comunicado formal

A raíz de este lamentable hecho, gran parte del alumnado no asistió como todos los días, pero los padres de familia llegaron hasta los exteriores para exigir medidas urgentes. Frente a la presencia de agentes de la PNP, su reclamo iba directo hacia la directora de la institución a quien acusan de tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de incidente.

"Hago un pedido a la directora que sería bueno que haya un comunicado de parte del colegio explicando lo que pasó y que medidas de precaución se ha tomado para la seguridad de las niñas. Es importante que le den seguridad y medidas preventivas y un protocolo de emergencia", añadió.

En resumen, decenas de padres de familia se encuentran atemorizados tras encontrar un arma de fuego, balas y un mensaje amenazante al interior de un colegio en Chorrillos.