¡Atención conductores! DESVÍOS en el cruce de Tomás Valle y Universitaria desde el VIERNES 24 de abril

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) anunció que, como parte de los avances en la construcción del nuevo paso a desnivel y la ejecución de la Vía Expresa Norte, se pondrá en marcha un plan de desvío vehicular en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Universitaria.

Plan de desvío vehicular

Esta medida de ordenamiento vial entrará en vigencia a partir de este viernes 24 de abril, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los trabajos en dicha intersección estratégica.

Para la ejecución del proyecto, se intervendrá la berma central de la Av. Tomás Valle, donde se construirá un viaducto. Asimismo, se verá afectado un carril adyacente a la berma central, lo que implicará un cierre parcial en la intersección con la Av. Universitaria.

Las rutas establecidas serán las siguientes:

Av. Tomás Valle: El flujo vehicular será desviado por dos carriles habilitados mediante la adecuación del separador central de la Av. Universitaria, en el inicio de las rampas proyectadas del paso a desnivel.

El flujo vehicular será desviado por dos carriles habilitados mediante la adecuación del separador central de la Av. Universitaria, en el inicio de las rampas proyectadas del paso a desnivel. Av. Universitaria: Se mantendrán dos carriles de circulación habilitados para el tránsito vehicular.

¡SE ACTIVAN LOS DESVÍOS EN LAS AVENIDAS TOMÁS VALLE Y UNIVERSITARIA! Este 24 de abril inicia el plan de desvío en este importante cruce de Lima Norte. Seguimos avanzando con la construcción de la Vía Expresa Norte. 🏗️ ¡Obras que mejoran la conectividad en la ciudad! pic.twitter.com/TltWXSK48k — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) April 21, 2026

Como parte de la estrategia de difusión y con el objetivo de informar oportunamente a los conductores, el plan de desvío contará con alertas activas en la aplicación Waze, permitiendo que los usuarios conozcan las restricciones, cierres y rutas alternas en tiempo real antes y durante sus desplazamientos.

Desarrollo de carriles exclusivos y puesta en valor de la vía

El ambicioso proyecto denominado "Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Universitaria, tramo Av. Metropolitana - Av. José Granda" continúa su despliegue estratégico en Lima Norte. Esta importante obra de infraestructura, que atraviesa los distritos de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, se encuentra actualmente en el desarrollo de su primera fase (Etapa I).

La obra contempla la pavimentación de las vías exclusivas destinadas al sistema del Metropolitano (BRT). Estas labores incluyen la construcción técnica de sardineles en un tramo crítico comprendido entre el km 0+000 y el km 2+400.

De manera simultánea, los frentes de trabajo se han desplegado con intensidad desde el Óvalo José Granda hasta la Av. Angélica Gamarra. Específicamente, en el sector comprendido entre el Óvalo José Granda y la Av. Germán Aguirre, el personal técnico viene ejecutando tareas de demolición de concreto antiguo.

Esta etapa es fundamental para la posterior mejora y reconstrucción de veredas, calzadas y ciclovías, elementos que permitirán una convivencia vial más segura y moderna para los miles de ciudadanos que transitan diariamente por este corredor.