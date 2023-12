Covid-19: Minsa mantiene recomendación de usar mascarilla y lavado de manos ante incremento de casos

En entrevista a Exitosa, el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), César Munayco, hizo hincapié en el uso de mascarilla y el lavado de manos ante el incremento de casos de covid-19 que registra el Perú.

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el funcionario aseguró que "es importante" que las personas con problemas respiratorios acaten sus recomendaciones a fin de que el coronavirus no se propague.

"Es importante que toda persona que tiene un cuadro respiratorio use mascarilla, se lave las manos o use alcohol en gel para evitar contagiar. Si vamos a reunirnos en un lugar cerrado, tratemos de ventilar, ello para evitar que otras personas se enfermen", dijo a nuestro medio.

En esa línea, Munayco remarcó el cuidado de los adultos mayores, grupo etario más afectado con el rebrote del SARS-CoV-2. "También es importante que los adultos mayores que tienen comorbilidades se cuiden", indicó.

En la inauguración de un centro de salud mental comunitario en San Juan de Lurigancho (SJL), el ministro de Salud, César Vásquez, descartó que su sector emita una alerta epidemiológica a pesar del incremento de casos covid-19 que se registra en el Perú. Según precisó, si bien los contagios han aumentado, ninguno se ha complicado.

"No hay necesidad de declarar en alerta hasta ahora porque los casos, si bien han aumentado, no han tenido mayores complicaciones que no necesitan hospitalización o manejo en UCI", expresó.