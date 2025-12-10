Sporting Cristal venció a Cusco FC, pero no supo liquidarlo: Escueto 1-0 deja abierta el playoff

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se va definiendo la Liga1 con la final de los playoffs entre Sporting Cristal y Cusco FC, que buscan ser Perú de la próxima Copa Libertadores. En el Estadio Nacional de Lima, el elenco 'celeste se impuso por 1 a 0, dejando la serie abierta y favorable para los cusqueños por la altura.

Celestes dejaron con vida a cusqueños

Los pupilos de Paulo Autuori salieron al gramado del coloso de José Díaz con el impulso anímico que significó eliminar a Alianza Lima. En lo futbolístico, con líneas adelantadas y el regreso al 11 titular de Gustavo Cazonatti, controlaron el mediocampo y de a poco, el resto del campo.

Esta superioridad se reflejó en el resultado a los 15 minutos con el gol que convirtió el argentino Santiago González. Tras un pase al espacio del '55' celeste, el volante quedó solo ante el arquero Pedro Diaz y con una volea en primera se la puso por encima, provocando la locura en las cuatro tribunas.

Para el complemento el elenco cusqueño emparejó en la intensidad ante unos 'cerveceros' que perdieron la iniciativa. Sin volver a tener ocasiones claras, el partido se disputó mucho en el medio sector, al tiempo que Irven Ávila dejó el campo con Cazonatti, reemplazados por Fernando Pacheco y Jesús Pretell.

Acercándose al final del compromiso, la visita decidió cuidar el marcador, sobre todo cuando Cristal avisó con dos disparos que tuvieron buena respuesta de golero rival. Los 'dorados' pudieron igualar cerca del final por un error de Pretell, pero Juan Tévez erró ante Diego Enríquez.

Todo se define en Cusco

El equipo que será Perú 2 para la próxima Libertadores se conocerá este domingo 14 de diciembre, cuando ambos rivales vuelvan a verse las caras. Cabe precisar que por el Torneo Clausura se enfrentaron en el estadio Garcilaso de la Vega, con triunfo de los 'dorados' por 3 a 2.

Con el resultado que dejó la ida, el equipo dirigido por Miguel Rondelli tendrá la obligación de cambiar la postura y ser ofensivo para revertir el resultado, teniendo a la altura a su favor. Por su parte, los celestes deberán gestionar el cansancio acumulado luego de tres partidos jugados.

La anotación de Santiago González le ha dado una pequeña ventaja a Sporting Cristal en los playoffs frente a Cusco FC. El equipo celeste perdonó irse con una mayor ventaja para el encuentro decisivo que se jugará en la 'ciudad imperial'.