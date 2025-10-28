Ingreso de Edetoxin contaminado con Ralstonia al Perú fue negligencia del Estado, señala exministro de Salud

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que el ingreso del medicamento Edetoxin contaminado por la bacteria Ralstonia Pickettii fue una negligencia cometida por Digemid y el Estado. "¿Qué libertad tiene el Estado peruano para jugar con la salud de la gente?", expresó.

Responsabilidad del Estado peruano

"Esa libertad, es una libertad que le da a los laboratorios el Estado peruano, a cambio de eso pone en riesgo la salud de la población. ¿Con qué derecho el estado peruano le da la libertad al Ministerio de Salud, al Digemid de dar una autorización sin tener una certificación de una buena práctica en la manufactura puedan ingresar al mercado libremente", cuestionó Cevallos.

Noticia en desarrollo...