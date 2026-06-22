Nuevo Congreso Bicameral: JNE entregará credenciales este viernes a senadores y diputados electos

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicó que este viernes se llevará a cabo la ceremonia oficial de entrega de credenciales a los congresistas peruanos electos, tanto senadores como diputados, además de los parlamentarios andinos.

El acto tendrá lugar en el auditorio del Colegio Médico del Perú, en Miraflores, y será encabezada por el pleno de la institución presidida por Roberto Burneo, simbolizando el cierre del proceso electoral y habilitando formalmente a los representantes para ejercer sus funciones en el período 2026-2031.

Nueva etapa parlamentaria

El JNE precisó que la entrega de credenciales se desarrollará en dos jornadas. El jueves se acreditará a los 60 senadores y a los 5 parlamentarios andinos titulares, junto con sus suplentes. El viernes será el turno de los 130 diputados, quienes recibirán el documento que les permitirá juramentar ante el Congreso.

Estas credenciales, firmadas en el acta de proclamación del viernes 19 de junio, son indispensables para que los nuevos legisladores asuman oficialmente sus cargos respectivos.

La ceremonia no es solo un acto protocolar, sino también el inicio de una nueva etapa institucional: el retorno al Congreso bicameral, con senadores y diputados, tras más de dos décadas de unicameralidad. Este cambio busca fortalecer la representación política y mejorar la calidad del debate legislativo, en línea con las reformas aprobadas en los últimos años.

Ceremonia se dará en el Colegio Médico del Perú ubicado en Miraflores

La proclamación de los electos

Hace apenas unos días, el JNE proclamó oficialmente a los parlamentarios electos, consolidando la distribución de escaños por cada partido político. En el caso de los senadores, se asignaron los 30 por distrito único nacional y los 30 por distrito múltiple: 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se distribuyeron los 130 escaños de acuerdo con la proporcionalidad de cada circunscripción: 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

La proclamación reflejó la pluralidad política del país, con varias agrupaciones alcanzando representación significativa y otras logrando presencia más reducida, pero igualmente relevante en el nuevo esquema bicameral.

Con la entrega de credenciales este viernes, el JNE culmina el proceso electoral y da paso a la instalación del nuevo Parlamento. La proclamación previa ya definió la composición política, y ahora la ceremonia legitima a los representantes electos para iniciar funciones.

El retorno a la bicameralidad marca un hito institucional, y el nuevo Congreso enfrentará el reto de responder a las demandas sociales y políticas en un contexto de alta fragmentación. La expectativa está puesta en cómo se articularán las fuerzas políticas para dar estabilidad y rumbo al país en los próximos cinco años.