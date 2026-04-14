Britney Spears ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación tras su arresto en California

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A poco más de un mes de su arresto en California, Britney Spears, la icónica princesa del pop, ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación para tratar el problema que padece con el consumo de sustancias, de acuerdo a diversos medios de Estados Unidos.

Britney Spears toma una importante decisión en su vida

La superestrella pop Britney Spears decidió tomar las riendas de su situación personal al ingresar de forma voluntaria en un centro de rehabilitación, una decisión fundamental con la que busca garantizar su recuperación y bienestar a largo plazo.

Cabe señalar que, el ingreso se produce tan solo cinco semanas después de que la artista protagonizara un polémico incidente al ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, un hecho que fue reportado por la reconocida revista People.

En tanto, de acuerdo a fuentes próximas a la intérprete como es el caso de un representante de ella confirmó que Spears, de 44 años, tomó esta iniciativa por voluntad propia, así lo informó el reconocido medio TMZ.

La noticia ha trascendido ahora, coincidiendo con la preocupación generalizada de sus seguidores por las recientes apariciones públicas de la artista. Recordemos que, el pasado 27 de marzo, la cantante habló de su detención mediante un texto que acompañaba una de sus publicaciones en redes sociales, un vídeo en el que bailaba junto a su hijo de 19 años, Jayden Federline.

"¡Gracias a todos por vuestro apoyo! ¡Pasar tiempo con la familia y los amigos es una auténtica bendición! ¡Sigan siendo amables!", se puede leer en la descripción del post de su cuenta oficial de Instagram.

Así informó el medio TMZ sobre la decisión de la superestrella pop Britney Spears

¿Cómo fue la detención de Britney Spears en California?

La catalogada como la 'Princesa del pop' fue arrestada el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, en California, por conducir bajo los efectos del alcohol, manifestaron fuentes policiales a TMZ.

Fue esposada por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 9 y 30 de la noche (hora de EE.UU.), pero desde entonces fue liberada. Ello le permitió retornar a su casa mientras espera su comparecencia ante el tribunal el 4 de mayo, en el que responderá a los cargos ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura.

Es así que, luego de cinco semanas de ser arrestada en Califronia, la superestrella pop Britney Spears decidió voluntariamente ingresar a un centro de rehabilitación de forma voluntaria con la que busca su recuperación y bienestar a largo plazo en su lucha contra el abuso de consumo de sustancias.