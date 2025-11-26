¿Cuánto está el dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este miércoles, 26 de noviembre

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar es un indicador clave en la economía global y tiene un impacto directo sobre muchos aspectos de la vida diaria, no solo en el ámbito empresarial, sino también a nivel personal. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio este miércoles, 26 de noviembre.

Precio del dólar este miércoles: ¿Subió o bajó?

Si estás pensando en invertir o cambiar dólares este miércoles, es ideal que te mantengas informado sobre cuál es el comportamiento actual de esta divisa en nuestro país, ya que cualquier variación en la economía estadounidense podría tener un impacto en la estabilidad del tipo de cambio en Perú.

Asimismo, muchas personas buscan páginas oficiales para saber cuál es la fluctuación del dólar, precisamente en este mes de noviembre, donde un grupo de ellos podrá recibir el primer desembolso de sus aportes acumulados a la AFP en que están afiliados. ¿Por qué? Pues bien, entender cómo los movimientos de esta moneda extranjera pueden afectar sus decisiones financieras les permitirá identificar la mejor forma para administrar su dinero, ya sea para ahorrar, invertir o gastar.

Una de las entidades del Estado que les permite identificar los valores del dólar de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que son los que te mostramos a continuación:

MIÉRCOLES, 26 DE NOVIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.375 S/ 3.383

Estos valores reflejan que el precio del dólar bajó en Perú, en comparación de los dos últimos días, precisamente el último lunes 24 y martes 25, donde la compra y venta era el siguiente:

Lunes 24 de noviembre: Compra era de S/3.384 y la venta estaba S/3.391.

Compra era de S/3.384 y la venta estaba S/3.391. Martes 25 de noviembre: Compra a S/3.380 y venta en S/3.397.

Esta coyuntura marca una oportunidad interesante para quienes necesitan adquirir divisa estadounidense, en contraste con un Euro que se fortalece.

Valor actual del euro y dólar americano este 26 de noviembre.

Tipo de cambio mercado paralelo

Otros datos a tener en cuenta para cuidar tu poder adquisitivo y la economía de tu hogar es el tipo de cambio en el mercado paralelo o las principales casas de cambio. Pues bien, según la página de cuantoestaeldolar.pe, esta divisa tiene el siguiente precio este miércoles:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.360| Venta S/ 3.385

La divisa se ajusta a la baja. Este comportamiento sugiere una fuerte oferta de dólares en el mercado local o un fortalecimiento temporal del sol peruano frente a la moneda extranjera.

Precio del dólar Sunat y paralelo en Perú, este miércoles.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

El precio del dólar en el país cerró el martes, 25 de noviembre en 3,3730, (con una apertura de 3,3765), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3796, con un máximo de 3,840 y un mínimo de 3,3670, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Cierre del tipo de cambio del dólar ayer, 25 de noviembre.

Es así como se resalta que la conversión de dólares a soles, este miércoles, 26 de noviembre, es clave para los importadores o personas que necesitan pagar sus deudas con esa moneda extranjera en Perú, ya que el tipo de cambio bajó, de acuerdo a Sunat y el BCRP.