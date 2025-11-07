De Trujillo a Lima: Trasladan a 25 adolescentes peligrosos a un centro de alta seguridad

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de una medida preventiva de control y seguridad, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) realizó el traslado de 25 adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo hacia un centro de internación de alta seguridad en Lima.

Los jóvenes trasladados fueron clasificados como de alta peligrosidad, por lo que su reubicación responde a las normas establecidas de seguridad y control que regulan el funcionamiento de los centros juveniles del país.

Esta acción busca garantizar el cumplimiento de las medidas socioeducativas impuestas por la justicia y reforzar las estrategias de protección dentro del sistema de atención a adolescentes en conflicto con la ley penal.

🚨#OperativoPRONACEJ | ¡Seguridad y control en acción!



— Programa Nacional de Centros Juveniles (@Pronacej_Peru) November 8, 2025

Fortalecimiento del sistema de reinserción juvenil

El director ejecutivo del Pronacej, Francisco Naquira Cornejo, informó que durante el año 2025 la institución ha ejecutado más de 2,400 operativos preventivos de control en los distintos centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación del país.

Además, destacó la realización de cuatro megaoperativos de control y seguridad simultáneos, que permitieron detectar riesgos, reforzar los mecanismos de supervisión interna y asegurar el cumplimiento de las normas en cada establecimiento.

Según Naquira, estas acciones contribuyen a fortalecer el sistema de reinserción social juvenil y a consolidar el trabajo de rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley, bajo un enfoque de seguridad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Compromiso continuo con la seguridad ciudadana

El Pronacej reafirmó su compromiso de mantener acciones preventivas en todos los centros juveniles del país, con el objetivo de preservar la seguridad ciudadana y garantizar la correcta aplicación de las medidas socioeducativas.

Estas labores forman parte de una política sostenida que busca equilibrar la seguridad institucional con la reinserción social de los internos, evitando situaciones de riesgo y promoviendo entornos seguros para su desarrollo personal y educativo.

Finalmente, la entidad subrayó que continuará ejecutando operativos de control, evaluaciones y acciones de seguimiento, asegurando que el proceso de rehabilitación y reinserción social de los adolescentes avance dentro de los parámetros legales y con enfoque de prevención.