Debates presidenciales REGRESAN este 30 de marzo: Conoce temas y candidatos de la segunda fase

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A dos semanas de las Elecciones 2026, la segunda y última fase de los debates presidenciales arranca este lunes 30 de marzo, donde los 34 candidatos se encontrarán en nuevos grupos para enfrentarse y exponer sus propuestas. Conoce las fechas, temas y grupos.

Inicia la ronda decisiva y cuenta regresiva para Elecciones

Los aspirantes a la Presidencia de la República tendrán una nueva oportunidad de dirigirse a la ciudadanía para convencerlos de su voto en esta nueva jornada que tendrá como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

La segunda fase se realizará el lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril a las 8 p.m. Los temas que se abordarán serán distintos: Educación, Innovación y Tecnología; y Empleo, Desarrollo y Emprendimiento.

Los moderadores también cambiarán: para esta oportunidad, los periodistas Tatiana Alemán y Pedro Tenorio serán los encargados de llevar adelante el debate en sus tres fechas.

Uno de los factores más resaltantes de esta nueva ronda de debates presidenciales, que tiene a la población a la expectativa, es la nueva distribución de grupos de candidatos. Esta semana, los enfrentamientos serán distintos y prometen dar de qué hablar.

Candidatos a debatir el lunes 30 de marzo

Carlos Jaico - Perú Moderno George Forsyth - Partido Democrático Somos Perú Álvaro Paz de la Barra - Fe en el Perú Fiorella Molinelli - Fuerza y Libertad Alex Gonzales - Partido Demócrata Verde Carlos Espá - Partido SíCreo Yohny Lescano - Cooperación Popular Ronald Atencio - Alianza Electoral Venceremos Fernando Olivera - Frente de la Esperanza 2021 Carlos Álvarez - País Para Todos Enrique Valderrama - Partido Aprista Peruano

Candidatos a debatir el martes 31 de marzo

Herbert Caller - Partido Patriótico del Perú Mesías Guevara - Partido Morado Roberto Sánchez - Juntos por el Perú Paul Jaimes - Progresemos Keiko Fujimori - Fuerza Popular Rafael López Aliaga - Renovación Popular Marisol Pérez Tello - Primero La Gente Mario Vizcarra - Perú Primero Charlie Carrasco - Partido Demócrata Unido Perú Vladimir Cerrón - Perú Libre Francisco Diez-Canseco - Perú Acción Roberto Chiabra - Unidad Nacional

Candidatos a debatir el miércoles 1 de abril

Ricardo Belmont - Partido Cívico Obras Rafael Belaúnde Llosa - Libertad Popular José Luna - Podemos Perú César Acuña - Alianza para el Progreso Wolfgang Grozo - Integridad Democrática Rosario Fernández - Un Camino Diferente Jorge Nieto - Partido del Buen Gobierno Armando Masse - Partido Democrático Federal Alfonso López Chau - Ahora Nación Antonio Ortiz - Salvemos al Perú José Williams - Avanza País

La segunda y última ronda de debates presidenciales arranca este lunes 30 de marzo, donde los candidatos se encontrarán en nuevos grupos para enfrentarse y exponer sus propuestas.