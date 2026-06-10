Dos SISMOS remecen al Perú HOY, miércoles 10 de junio: Conoce ambos epicentros y magnitud, según el IGP

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos nuevos sismos han remecido al Perú, en esta oportunidad, este miércoles 10 de junio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Sismo en la segunda vuelta: ¿Cuál fue su magnitud?

El Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, tal como ocurrió la mañana de este miércoles 10 de junio, más precisamente a las 6:25 a. m. y 8:02 a. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, los movimientos telúricos registraron con una magnitud de 3.5 y 4.0, con epicentro en Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa, así como en Pampa Hermosa, provincia de Ucayali, región Loreto, respectivamente.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico registrado en la "Ciudad Blanca" tuvo una profundidad de 44 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 16.25 y -72.91, respectivamente, con una intensidad de nivel II.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0349

Fecha y Hora Local: 10/06/2026 06:25:21

Magnitud: 3.5

Profundidad: 44km

Latitud: -16.25

Longitud: -72.91

Intensidad: II Ocoña

Referencia: 29 km al NE de Ocoña, Camaná - Arequipahttps://t.co/FO92oM9sN4 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 10, 2026

Del mismo modo, en el caso del sismo percibido en la selva peruana, tuvo una profundidad de 131 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 7.59 y -75.99, respectivamente.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0350

Fecha y Hora Local: 10/06/2026 08:02:35

Magnitud: 4.0

Profundidad: 131km

Latitud: -7.59

Longitud: -75.99

Referencia: 65 km al SE de Cuzco, Bellavista - San Martínhttps://t.co/Qrj8eGpLVz — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 10, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de eventos sísmicos, José Cieza, conductor de "Construyendo" de Exitosa, brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta durante y después de la emergencia.

En ese sentido, indicó que si estás en un edificio o zona comercial, es preferible acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas de la infraestructura, las cuales pueden brindarte mayor seguridad durante el sismo.

Asimismo, destacó que se debe mantener la calma durante la evacuación y tener siempre lista una mochila de emergencia capaz de ayudar a sobrevivir desde las primeras 24 hasta las 72 horas, después de un desastre natural. Según el Indeci, debe ser resistente los siguientes artículos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, la caja de reserva está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.