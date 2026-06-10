Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este miércoles 10 de junio?

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuánto está el dólar hoy? Conoce a cuánto cotiza la divisa estadounidense en Perú y cuál es el tipo de cambio para la compra y venta para la jornada de este miércoles 10 de junio para cuidar tu poder adquisitivo.

Dólar, cotización hoy en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio SUNAT?

La incertidumbre en cuanto al conteo de votos de la ONPE sobre la segunda vuelta de las Elecciones 2026 para saber quién será el próximo presidente del Perú se mantiene. En medio de esa coyuntura política, la ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre cuál es el comportamiento y el precio del dólar de forma diaria en nuestro país. ¿Por qué? Para evitar afectaciones a su bolsillo.

Identificar a tiempo cuál es la fluctuación de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano te permitirá tomar decisiones más informadas y estratégicas para saber si es el mejor momento para comprar o vender dólares, precisamente hoy, miércoles 10 de junio.

En ese marco, te revelamos a cuánto abrió la moneda extranjera en Perú, de acuerdo a los valores reflejados por el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que otorga valor legal a las divisas extranjeras.

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO Precio del dólar en Perú HOY, 9 de junio: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este martes? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.372 S/ 3.375

Estas cifras son reportadas por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), utilizados como referencia en operaciones tributarias, aduaneras y contables en todo el país, y se actualizan diariamente. Ten en cuenta que esos valores reflejan una leve variación a la baja en comparación al día de ayer, cuyos precios eran los siguientes:

Martes 9 de junio: Compra a S/3.488 y Venta a S/3.498.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 10 de junio

Si eres inversionista o un ciudadano con deuda en dólares, quizá la cifra mencionada arriba no te resulta favorable. Por eso, se recomienda también revisar a cuánto cotiza el tipo de cambio del 'dólar Ocoña', también llamado 'dólar de la calle', que se vende y compra a través de casas de cambio y que se ve influenciado por la oferta y demanda.

La divisa en el mercado paralelo, para este miércoles 10 de junio es el siguiente, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.410

Precio del dólar paralelo hoy, 10 de junio.

Así cerró el dólar ayer, 9 de junio

Si estás pensando en cambiar dólares, es importante comparar el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales, ya que las tasas pueden variar significativamente y afectar el valor final de tu transacción.

A través de la página del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se verifica que el dólar tuvo los siguientes valores ayer, 9 de junio: en S/3.3920, (con una apertura de S/3,3700), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3642, con un máximo de S/3,3910 y un mínimo de S/3,3450.

Así cerró el dólar el martes 9 de junio en Perú.

Además de la SUNAT, también puedes verificar el valor de la divisa en el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Saber el precio del dólar es importante para la finanza personal y empresarial, ya que afecta directamente en el costo de vida, el valor de las deudas en dólares, las inversiones y las transacciones comerciales. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 10 de junio.