Donald Trump lanza fuerte advertencia a Irán tras reanudarse ataques: "Tendrán que pagar las consecuencias"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia al régimen de Irán luego de que se reanudaran los ataques en Medio Oriente a modo de respuesta tras el reciente derribo de dos helicópteros del ejército norteamericano sobre el estrecho de Ormuz.

Donald Trump arremete contra Irán y lo amenaza

El mandatario estadounidense recurrió a sus redes sociales para pronunciarse fuertemente acerca del último ataque, el cual ya es considerado como el más fuerte desde el alto el fuego establecido el pasado 8 de abril.

Cabe indicar que, en la previa de este mensaje de Trump, Irán expresó que iba a revisar la continuación de las negociaciones con Estados Unidos. Sin embargo, con lo manifestado por el inquilino de la Casa Blanca dicho deseo del país africano de conciliar se ve cada vez más lejos.

"¡¡¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido fantástico para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!!", se lee en una publicación de su cuenta oficial de Truth Social.

Publicación en Truth Social de Donald Trump

Se encrudeció el conflicto entre Estados Unidos e Irán

El conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Irán volvió a recrudecerse luego de que en la madrugada de este miércoles se presentaran ataques mutuos después de que Washington acusara al régimen islámico de derribar dos helicópteros cerca del estrecho de Ormuz.

Estas acciones militares pusieron fin a un alto al fuego que duró un par de meses posteriormente de los ataques de Estados Unidos a territorio iraní contra el régimen de los ayatolás que terminó con el fallecimiento de Alí Jamenei.

Por su parte, el Ejército norteamericano detalló que atacó defensas aéreas y estaciones de radas de Irán mientras el régimen aseguró haber atacado con drones embarcaciones y objetivos navales en Bareín y Jordania.

Hay que mencionar que, antes de ello, el inquilino de la Casa Blanca había dialogado con los medios de comunicación el último martes que las negociaciones para lograr un acuerdo estaban en su recta final y podrían concluirse "en dos o tres días", sin embargo, la situación genera mayor tensión en las negociaciones.

El derribo de dos helicópteros norteamericanos sobre el estrecho de Ormuz desencadenó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurra a sus redes sociales para lanzar una fuerte advertencia al régimen de Irán asegurando que tendrán que pagar las consecuencias debido a que considera que dicho país está detrás del suceso que involucra a las aeronaves.