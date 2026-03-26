¿Qué significa 'ghosting' y 'papear'? Expresiones usadas por Keiko Fujimori y Mesías Guevara en el debate

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

"A usted le voy a hacer ghosting" y "la voy a papear" fueron las dos expresiones que se volvieron tendencia durante el tercer debate presidencial. Conoce qué significan las dos palabras usadas por los candidatos Keiko Fujimori y Mesías Guevara en sus discursos políticos.

Debate presidencial: Keiko Fujimori vs. Mesías Guevara

En la noche del miércoles 25 de marzo se llevó a cabo la tercera y última fecha de la primera fase del debate presidencial rumbo a las elecciones del 12 de abril. Ese espacio permitió a 12 candidatos exponer sus principales propuestas para frenar la delincuencia y la corrupción.

Sin embargo, el encuentro no solo dejó propuestas políticas, sino también un inesperado salto al lenguaje juvenil, ya que en medio de cruces técnicos y acusaciones, dos palabras dominaron la conversación en pleno debate y trascendieron en las redes sociales: 'ghosting' y 'papear'.

Todo ocurrió cuando Keiko Fujimori tomó la palabra para abordar el tema de crisis delictiva en el país y ante los contraataques de Mesías Guevara que la tildaban de "liderar un pacto mafioso que gobierna desde el Congreso" y exclamar "Fujimori nunca más", la lideresa de Fuerza Popular no dudó en defenderse.

"Son muchos años de insultos. La verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, a usted le voy a hacer ghosting", expresó. La respuesta del candidato del Partido Morado no se hizo esperar: "Ya que invoca a los jóvenes, ella me dice que me va a 'ghostear', yo la voy a 'papear", indicó Guevara.

¿Qué significa 'ghosting' y 'papear'?

El uso de estas palabras "ghosting" y "papaear" por parte de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Mesías Guevara generó una ola de memes y la incertidumbre entre los electores por saber qué hay detrás de esos términos. En ese marco, desglosamos sus significados reales y sus usos en la arena política:

El ' ghosting ' político : 'Ghostear' es el acto de cortar repentinamente toda comunicación con una persona, sin darle explicaciones y desapareciendo como un fantasma. En conclusión, "ignorar por completo" .

'Ghostear' es el acto de cortar repentinamente toda comunicación con una persona, sin darle explicaciones y desapareciendo como un fantasma. En conclusión, . ' Papear' : La expresión usada por Guevara se da como una forma de dejar sin argumentos a alguien, responderle tan bien que prácticamente lo "derrotas" en la discusión. La Asociación de Correctores de Textos del Perú también explicó que, en las redes sociales, esta palabra significa "humillar" con argumentos válidos.

Significado de "ghosting" y "papear" en el debate presidencial.

Mesías Guevara: ¿Por qué le dijo a Keiko que la iba a "papear"?

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, explicó por qué le dijo a su contendora, Keiko Fujimori, que la iba a "papear" durante el debate. "Parece que la señora no ha entendido. (...) Es de humillar, de dejar mal, decir que 'te voy a demoler'", mencionó.

El tercer debate presidencial rumbo a las elecciones 2026 en Perú estuvo marcado por un tenso intercambio entre los candidatos Keiko Fujimori y Mesías Guevara, pero en especial por el uso de dos expresiones que se volvieron tendencia: "ghosting" y "papear", reflejando cómo el lenguaje juvenil influye en la política.